"Taux de participation 1er tour des législatives 2022 : quelle estimation pour 20h ?"

PARTICIPATION. 39,42% des électeurs ont voté à 17h pour le premier tour des élections législatives de 2022. Le taux de participation devrait être historiquement faible par rapport aux précédents scrutins.

[Mis à jour le 12 juin 2022 à 18h01] Le premier tour des élections législatives de 2022 n'aura pas mobilisé les foules ce dimanche 12 juin 2022. Seuls 39,42 % des électeurs ont voté à 17 heures selon les derniers chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur. C'est 1,3 point de moins que la dernière élection législative, il y a cinq ans.

Ce chiffre laisse présager un taux de participation historiquement bas à 20h. Selon les estimations de l'AFP, le chiffre d'abstention devrait se situer entre 52,5% et 53% à l'issue du premier tour. En conséquence, il semble probable d'obtenir un taux de participation aux alentours de 47% à 20h ce dimanche 12 juin 2022. D'autant plus que les bureaux de vote ne ferment pas tous à la même heure : le scrutin s'arrête à 18h dans certaines villes, mais dans d'autres, l'horaire de fermeture varie entre 19h et 20h.

Dès la mi-journée, on pouvait présager que le taux de participation aux élections législatives 2022 serait historiquement faible. Seuls 18,43% des électeurs s'étaient rendus dans les bureaux de vote à 12h selon le décompte fait et publié par le ministère de l'Intérieur à midi. C'était près d'un point de moins qu'en 2017 à la même heure, où le taux de participation était alors de 19,24%.

Pour l'heure, on ne connaît pas le taux de participation des élections législatives 2022. Le scrutin est en effet toujours en cours au niveau national. A 17h cependant, la participation s'élevait à 39,42% des électeurs, soit 1,3 point de moins par rapport à l'élection législative de 2017. Selon les premières estimations de l'AFP, le chiffre ne devrait pas dépasser les 47% à 20h, puisqu'une abstention de 53% est attendue à l'issue du premier tour.

Evidemment, on notait à 17 h de grandes différences entre les territoires. Certains départements ont plus voté, rapporte BFM TV en citant les chiffres du ministère de l'Intérieur. La palme va au Lot avec 52,37% de participation. Les Pyrénées-Atlantiques (50,42%) et la Haute-Vienne (48,81%) figurent également sur le podium des départements qui ont le plus votés lors de cette élection législative de 2022, à 17 heures. A l'inverse, les chiffres sont plus faibles dans certains départements. C'est en Seine-Saint-Denis qu'on a le moins voté à 17 heures (27,2%), devançant de loin le Val-d'Oise (32,04%) et la Moselle (32,41%). "On est dans quelque chose d'assez étonnant, cette campagne chloroforme, cette campagne de basse intensité qui ne peut produire à la fin qu'une faible participation", anticipait déjà le politiste Vincent Tiberj, professeur à Sciences Po Bordeaux interrogé par 20 Minutes, soulignant le "vote intermittent" des moins de 50 ans et le progressif effacement des élections législatives.

Il est toujours intéressant de comparer cette donnée avec celle des scrutins précédents, notamment des dernières élections législatives en 2017. Pour ce même premier tour des élections législatives, le taux de participation à 17 heures s'élevait à 40,75% contre 48,31% à la même heure en 2012 et 49,28% en 2007, toujours à 17 heures. En 2002, le taux de participation à 17 heures franchissait encore les 50% avec 50,51% de participation. Une forte abstention limite les probabilités de voir des triangulaires ou quadrangulaires. Si l'abstention atteint un niveau similaire à celui de 2017 (plus de 50% au premier tour au final à 20h), un candidat doit ainsi atteindre 25 % des suffrages exprimés pour se qualifier pour le second tour. Avec un tel niveau d'abstention, une seule triangulaire et aucune quadrangulaire n'avait eu lieu en 2017.

Les sondages et enquêtes d'opinion publiés ces dernières semaines et même dans les derniers jours avant le scrutin témoignent du désintérêt attendu des Français pour ces élections législatives 2022. Dans son édition du 30 mai dernier, Le Journal du Dimanche a publié une étude de l'Ifop révélant que 52% des Français n'entendait pas se déplacer dans les bureaux de vote ce dimanche. Cette enquête était rejointe par un autre sondage réalisé par BVA pour RTL et publié le vendredi 3 juin indiquant que seulement 38% des Français déclaraient suivre régulièrement la campagne des législatives. De quoi imaginer un taux de participation faible ce dimanche 12 juin ? Réponse à 20h. Rappelons qu'un candidat doit réunir 12,5% du total des inscrits dans sa circonscription pour se qualifier pour le second tour. Une abstention très forte rend le défi extrêmement difficile à remplir.

Ces élections qui visent à nommer les 577 nouveaux députés formant l'Assemblée nationale pour le début du second mandat d'Emmanuel Macron interviennent deux mois après une élection présidentielle où de nombreux électeurs ne s'étaient pas mobilisés. Le taux de participation avait ainsi plafonné à 73,69% au premier tour et à 71,99% au second tour selon les chiffres officiels fournis par le ministère de l'Intérieur après le scrutin. Résultat, ces élections législatives pourraient bien battre le record de 2017 où ces mêmes élections avaient enregistré des chiffres jamais vus pour des législatives : 48,7% au premier tour et 42,64% au second tour.

En 2017, le taux de participation avait été le plus faible jamais enregistré à des élections législatives : 48,7% au premier tour à l'issue de la journée de scrutin et 42,64% au second tour. Globalement, on note une désaffection progressive des électeurs pour les bureaux de vote avec une franche rupture depuis l'instauration du quinquennat qui a entraîné une modification du calendrier électoral et fait des élections législatives une continuité de l'élection présidentielle. En 2012, le taux de participation avait été de 57,22% au premier tour et de 55,40% au second tour et en 2007 de 60,44% au premier tour et de 59,99% au second tour.

Que disaient les sondages sur la participation à ces élections législatives ?

La faible mobilisation enregistrée lors de la dernière élection présidentielle laisse présager d'une abstention record selon plusieurs instituts de sondage qui ont publié des analyses à l'aune des derniers jours de campagne électorale. Selon une étude Ipsos et Sopra-Steria pour le Cevipof, la fondation Jean Jaurès et Le Monde publiée le 8 juin 2022, l'intérêt des Français pour ces élections législatives est en berne et a même chuté dans la dernière ligne droite avant le scrutin ce dimanche. En deux semaines, l'intérêt sur le panel de 10 000 électeurs du sondage est passé de 74% mi-mai à 70% à une semaine du scrutin alors que l'intention d'aller voter passe sous les 50%, dans une fourchette allant de 44 à 48%. Cela placerait la participation à ce premier tour des élections législatives en-dessous de celle enregistrée en 2017 lors de ce même premier tour (48,7%).

Quelle formation politique pourrait le plus pâtir de cette faible mobilisation ? Selon Ipsos Sopra Steria, toutes les couches d'âge sont touchées par ce très faible intérêt pour les élections législatives mais les plus jeunes sont les plus réticents à se rendre dans les bureaux de vote ce dimanche : chez les 18-24 ans, seuls 7% se disent "certains d'aller voter", contre 36% chez les 25-34 ans, 38% chez les 35-49 ans, 42% chez les 50-59 ans, 55% chez les 60-69 ans et 65% chez les plus de 70 ans. Au niveau de l'échiquier politique, les sympathisants LREM-Modem sondés se montrent les plus mobilisés : 60% ont l'intention d'aller voter contre 51% pour les sympathisants de gauche et 50% pour ceux proches du Rassemblement National.

Pourquoi le taux de participation à ce premier tour des élections législatives est une donnée clé ?

Les observateurs politiques considèrent depuis plusieurs jours que le taux de participation est quoiqu'il arrive une donnée structurante du scrutin, encore plus dans le cadre de ces élections législatives. Pour se qualifier pour le second tour, un candidat doit effectivement réunir 12,5% du total des inscrits, une vraie gageure dans le cadre d'une élection où l'abstention atteint des sommets. De fait, l'abstention dit beaucoup de la manière dont les Français considèrent l'exercice démocratique du vote, à l'heure où prendre part au vote n'est plus nécessairement une nécessité, ni même un pilier de la vie politique aux yeux de nombreux citoyens. Notez que les services du ministère de l'Intérieur, qui sont en charge de l'organisation et de la bonne tenue du scrutin, donnent des taux actualisés de la participation et de l'abstention à midi et 17h. Des estimations sont généralement diffusées à 20h par les instituts de sondage puis plus tard dans la nuit, le taux de participation est consolidé avec des chiffres définitifs et transmis par les services de la place Beauvau une fois l'ensemble des données des bureaux de vote comptabilisés.