"Taux de participation du 1er tour des législatives 2022 : vers un niveau d'abstention record ?"

PARTICIPATION. Deux mois après une élection présidentielle où de nombreux électeurs ne s'étaient pas rendus dans les bureaux de vote, qu'en sera-t-il ce dimanche 12 juin à l'occasion du premier tour des élections législatives ? Les premiers indices laissent présager d'une faible mobilisation et d'un taux de participation en berne.

[Mis à jour le 08 juin 2022 à 10h21] Le taux de participation s'annonce comme une donnée clé dimanche 12 juin lors du premier tour des élections législatives 2022. La faible mobilisation enregistrée lors de la dernière élection présidentielle laisse présager d'une abstention record selon plusieurs instituts de sondage qui ont publié des analyses à l'aube des derniers jours de campagne électorale. Selon une étude Ipsos et Sopra-Steria pour le Cevipof, la fondation Jean Jaurès et Le Monde publiée le 8 juin 2022, l'intérêt des Français pour ces élections législatives est en berne et a même chuté dans la dernière ligne droite avant le scrutin ce dimanche. En deux semaines, l'intérêt sur le panel de 10 000 électeurs du sondage est passé de 74% mi-mai à 70% à une semaine du scrutin alors que l'intention d'aller voter passe sous les 50%, dans une fourchette allant de 44 à 48%. Cela placerait la participation à ce premier tour des élections législatives en-dessous de celle enregistrée en 2017 lors de ce même premier tour (48,7%).

Quelle formation politique pourrait le plus pâtir de cette faible mobilisation ? Selon Ipsos Sopra Steria, toutes les couches d'âge sont touchées par ce très faible intérêt pour les élections législatives mais les plus jeunes sont les plus réticents à se rendre dans les bureaux de vote ce dimanche : chez les 18-24 ans, seuls 7% se disent "certains d'aller voter", contre 36% chez les 25-34 ans, 38% chez les 35-49 ans, 42% chez les 50-59 ans, 55% chez les 60-69 ans et 65% chez les plus de 70 ans. Au niveau de l'échiquier politique, les sympathisants LREM-Modem sondés se montrent les plus mobilisés : 60% ont l'intention d'aller voter contre 51% pour les sympathisants de gauche et 50% pour ceux proches du Rassemblement National.

Pourquoi le taux de participation à ce premier tour des élections législatives est une donnée clé ?

Les observateurs politiques considèrent depuis plusieurs jours que le taux de participation est quoiqu'il arrive une donnée structurante du scrutin, encore plus dans le cadre de ces élections législatives. Pour se qualifier pour le second tour, un candidat doit effectivement réunir 12,5% du total des inscrits, une vraie gageure dans le cadre d'une élection où l'abstention atteint des sommets. De fait, l'abstention dit beaucoup de la manière dont les Français considèrent l'exercice démocratique du vote, à l'heure où prendre part au vote n'est plus nécessairement une nécessité, ni même un pilier de la vie politique aux yeux de nombreux citoyens. Notez que les services du ministère de l'Intérieur, qui sont en charge de l'organisation et de la bonne tenue du scrutin, donnent des taux actualisés de la participation et de l'abstention à midi et 17h. Des estimations sont généralement diffusées à 20h par les instituts de sondage puis plus tard dans la nuit, le taux de participation est consolidé avec des chiffres définitifs et transmis par les services de la place Beauvau une fois l'ensemble des données des bureaux de vote comptabilisés.