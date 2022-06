Candidats aux législatives : trouvez votre circonscription avec notre carte et notre moteur

CANDIDATS LÉGISLATIVES. Un peu moins de 6300 hommes et femmes sont candidat(e)s aux élections législatives 2022 qui se déroulent ces 12 et 19 juin. Grâce à notre moteur, découvrez à quelle circonscription votre commune est rattachée et la liste des candidats...

[Mise à jour le 8 juin 2022 à 16h38] Ils sont 6293 très exactement. Les candidats aux législatives 2022 sont moins nombreux qu'il y a 5 ans (près de 7900 en 2017). Mais ces élections, qui se déroulent ce dimanche 12 juin pour le premier tour et la semaine suivante pour le second, restent méconnues voire nébuleuses pour des électeurs qui peinent à prendre connaissance des prétendants dans leur circonscription et des programmes, selon plusieurs enquêtes. A quelle circonscription législative ma commune est-elle rattachée ? Qui sont les candidats sur lesquels je vais devoir me prononcer ? Une partie des quelque 48 millions d'électeurs français, appelés aux urnes pour désigner leur député(e) pour les 5 prochaines années, devrait se pencher sur la question dans la dernière ligne droite.

La spécificité des législatives, qui se déroulent sur un découpage du territoire dédié, amène en premier lieu à s'interroger sur sa zone d'appartenance et sur la liste des candidats. Ce sont en effet près de 6300 candidats qui sont sur la ligne de départ pour ces élections législatives, soit en moyenne une dizaine de candidats par circonscription de métropole, des outre-mer mais aussi de l'étranger (le vote a déjà, en partie, débuté pour ces dernières). Mais alors que le scrutin approche, vous n'avez aucune idée des personnalités en course sur votre territoire ? Vous ne savez pas qui espère devenir député ? Vous ne connaissez pas celui ou celle qui représente le parti politique que vous soutenez ? Pas de panique, Linternaute répond à toutes vos questions.

Pour trouver votre circonscription et la liste des candidats qui y figurent pour les élections législatives, il vous suffit d'entrer le nom de la commune dans laquelle vous êtes inscrit sur les listes électorales dans le moteur de recherche ci-dessous. Vous pourrez ainsi facilement identifier votre zone de vote, ainsi que les différents candidats qui s'y sont présentés pour les législatives 2022, ainsi que leur couleur politique. Il ne vous restera alors plus qu'à vous déplacer dans un bureau de vote le 12 juin prochain.

Les élections législatives concernent toute la France, mais se concrétisent par 577 élections au total, dans 577 circonscriptions. Celle-ci sont numérotées par département et varient selon la population : de une seule circonscription pour les départements les moins habités comme la Creuse, jusqu'à 21 circonscriptions pour le département du Nord, beaucoup plus dense. Cette carte donne accès aux liste des circonscriptions pour chaque département.

A Paris et autres grandes villes comme Toulouse ou Nice, les élections législatives se plient à une configuration particulière. Les plus grandes communes sont en effet divisées elles-mêmes en plusieurs circonscriptions. De nombreux candidats sont donc en lice dans chacune de ces villes, même si les électeurs n'auront in fine qu'une dizaine de bulletins dans leurs bureaux de vote. Découvrez ces circonscriptions et la liste des candidats en cliquant sur la ville de votre choix ci-dessous.

La liste des candidats aux élections législatives étant désormais officielle, Linternaute vous propose de découvrir les candidats qui se présentent dans chaque circonscription en un coup d'oeil. Grâce à notre carte, vous pouvez trouver les différents prétendants à la députation dans chacun des 577 territoires, ainsi que leur couleur politique.

Parmi les candidats, plusieurs ministres du gouvernement d'Elisabeth Borne ont d'ores et déjà lancé leur campagne, aspirant à se soumettre au suffrage universel direct. Si pour certains, l'exercice n'est pas nouveau, des novices, à commencer par la Première ministre, tractent en leur nom pour la première fois. Le scrutin revêt d'une importance particulière pour les personnalités gouvernementales concernées : toute défaite lors de l'élection entraînera un départ de son ministère. Plus de la moitié (15 sur 28) des membres du gouvernement jouent gros. Voici qui et où :

Elisabeth Borne , Première ministre, 6 e circonscription du Calvados ;

, Première ministre, 6 circonscription du Calvados ; Gérald Darmanin , ministre de l'Intérieur, 10e circonscription du Nord ;

, ministre de l'Intérieur, 10e circonscription du Nord ; Amélie de Montchalin , ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, 6e circonscription de l'Essonne (députée sortante) ;

, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, 6e circonscription de l'Essonne (députée sortante) ; Brigitte Bourguignon , ministre de la Santé et de la Prévention, 6e circonscription du Pas-de-Calais (députée sortante) ;

, ministre de la Santé et de la Prévention, 6e circonscription du Pas-de-Calais (députée sortante) ; Olivier Dussopt , ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion, 2e circonscription de l'Ardèche (député sortant) ;

, ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion, 2e circonscription de l'Ardèche (député sortant) ; Damien Abad , ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, 5e circonscription de l'Ain (député sortant) ;

, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, 5e circonscription de l'Ain (député sortant) ; Marc Fesneau , ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, 1re circonscription du Loir-et-Cher (député sortant) ;

, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, 1re circonscription du Loir-et-Cher (député sortant) ; Stanislas Guerini , ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, 3e circonscription de Paris (député sortant) ;

, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, 3e circonscription de Paris (député sortant) ; Yaël Braun-Pivet , ministre des Outre-Mer, 5e circonscription des Yvelines (députée sortante) ;

, ministre des Outre-Mer, 5e circonscription des Yvelines (députée sortante) ; Olivier Véran , ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et de la Vie démocratique, 1re circonscription de l'Isère (député sortant) ;

, ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et de la Vie démocratique, 1re circonscription de l'Isère (député sortant) ; Gabriel Attal , ministre délégué chargé des Comptes publics, 10e circonscription des Hauts-de-Seine (député sortant) :

, ministre délégué chargé des Comptes publics, 10e circonscription des Hauts-de-Seine (député sortant) : Franck Riester , ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité, 5e circonscription de Seine-et-Marne (député sortant) ;

, ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité, 5e circonscription de Seine-et-Marne (député sortant) ; Clément Beaune , ministre délégué chargé de l'Europe, 7e circonscription de Paris ;

, ministre délégué chargé de l'Europe, 7e circonscription de Paris ; Justine Benin , secrétaire d'Etat chargée de la Mer, 2e circonscription de Guadeloupe (députée sortante) :

, secrétaire d'Etat chargée de la Mer, 2e circonscription de Guadeloupe (députée sortante) : Olivia Grégoire, porte-parole du gouvernement, 12e circonscription de Paris (députée sortante).

Par ailleurs, des membres de l'ancien gouvernement de Jean Castex n'ayant pas été reconduits dans leurs fonctions ministérielles mais investis par la majorité présidentielle se présentent également dans diverses circonscriptions, tels que Joël Giraud (2e des Hautes-Alpes), Emmanuelle Wargon (8e du Val-de-Marne), Nadia Hai (7e des Yvelines), Bérangère Abba (1ere de la Haute-Marne), Sarah El Hairy (5e de Loire-Atlantique), Laurent Pietraszewski (11e du Nord), Brigitte Klinkert (1ere du Haut-Rhin), ou encore Geneviève Darrieussecq (1ere des Landes).

Aussi nombreux sont-ils à se présenter, les (ex)ministres ne forment qu'une infime parie des candidats de la majorité présidentielle. Sous la bannière "Ensemble", celle de la coalition des partis LREM, du MoDem et d'Horizons, 502 candidats ont été investis entre le 5 et le 8 mai : 400 candidats pour le premier, une centaine pour le second et 58 pour la formation d'Edouard Philippe. Par ailleurs, des candidats encore étiquetés Les Républicains, jugés depuis longtemps comme "Macron compatible" par leur famille politique, se sont soit ralliés à la majorité présidentielle comme Constance Le Grip (circonscription de Neuilly dans les Hauts-de-Seine), Emmanuelle Haziza (sur la circonscription de Villeurbanne dans le Rhône), Robin Reda (7e de l'Essonne), très proche de Valérie Pécresse, et même Eric Woerth (4e de l'Oise), tandis que certains LR n'auront pas d'adversaire LREM face à eux : Éric Diard sur la 12e des Bouches-du-Rhône ou Damien Abad, le désormais ministre.

Une droite qui, malgré les rumeurs et le score historiquement bas à la présidentielle, n'a pas connu une fuite des cadres et élus. Du moins, à la direction du parti. Car dans les circonscription, plusieurs candidats ont décidé de jeter l'éponge après la claque reçu au mois d'avril. Une vingtaine, tout au plus selon Franceinfo et Le Figaro, dont Nicolas Florian, ancien maire de Bordeaux ou encore Yves Foulon, l'édile d'Arcachon. Pas de quoi affoler la rue de Vaugirard, même si des têtes pensantes du parti, à commencer par Christian Jacob, le président, ou encore l'influent Patrick Stefanini, directeur de campagne de Valérie Pécresse, ne rempileront pas à l'Assemblée. En dépit du score de Valérie Pécresse, LR veut s'appuyer sur ses résultats des régionales et départementales de 2021, desquelles la droite était sortie renforcée, gagnant plusieurs présidences de départements. Les Républicains entendent surfer sur leur carte de "parti des territoires" pour tenter de remonter à la surface.

Si chez LR, certains ont prôné l'alliance avec La République en Marche, la direction du parti a été très claire, dans un communiqué du 26 avril : "nous refusons la logique du parti unique à la disposition du Président de la République. Les Républicains ne sont ni fongibles dans le macronisme, ni dans le lepénisme."

Il vise le poste de Premier ministre, mais pas de nouveau mandat dans sa circonscription des Bouches-du-Rhône, celle de Marseille. Leader de l'union de la gauche, menée sous la bannière de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (NUPES), Jean-Luc Mélenchon ne sera pas candidat à sa succession aux élections législatives. "Je me prépare plutôt à l'idée d'être Premier ministre qu'à l'idée d'être de nouveau député", avait-il déclaré le 8 mai. Ce sont en revanche 326 représentants de LFI, 80 d'EELV, 70 du PS et 50 du PCF (auxquelles il faut ajouter quelques autres candidatures) qui mènent campagne en vue d'imposer une cohabitation à Emmanuel Macron en dérochant la majorité à l'Assemblée nationale. Parmi les principaux noms, ceux d'Adrien Quatennens, Ugo Bernalicis, Danielle Obono, François Ruffin, Eric Coquerel, Raquel Garrido, Alexis Corbière, Clémentine Autain, ou Mathilde Panot pour LFI, ceux de Sandrine Rousseau, Julien Bayou, Pierre Jouvet, ou Delphine Batho pour les écologistes, de Boris Valaud, Olivier Faure et Valérie Rabault pour le PS, ou encore de Fabien Roussel pour le PCF. NUPES a également décidé d'investir des personnes issues de la société civile et engagée Stéphane Ravacley, l'homme qui entamé une grève de la faim pour défendre son apprenti sans titre de séjour, ou la femme de ménage Rachel Kéké qui s'est opposée au groupe hôtelier Accor.

Et de fait, chez les socialistes comme chez les autres forces de gauche, cet accord ne fait pas l'unanimité. Les investitures concurrentes se multiplient, à l'instar de celle de la socialiste Lamina EL Aaraje qui a officialisé le 11 mai le maintien de sa candidature dans la 15e circonscription de Paris, où elle affrontera Danielle Simonnet, la candidate LFI investie par la NUPES. En Dordogne, les quatre circonscriptions verront un candidat du PS affronter un candidat NUPES, tout comme du côté de Rouen. Dans le Nord, Fabien Roussel, leader du PCF, devra affronter un conseiller départemental communiste, Eric Renaud.

Si la gauche est parvenue à faire l'union, à l'extrême-droite, c'est loin d'être le cas. Et ça ne le sera pas. Le Rassemblement national et Reconquête se lancent chacun de leur côté dans la bataille des législatives. Avec 569 candidats investis pour tenter de conquérir l'Assemblée nationale, Marine Le Pen entend devenir la principale force d'opposition à Emmanuel Macron, elle qui a été portée au 2e tour de l'élection présidentielle et réalisé un score historiquement haut pour le parti. Si elle aspire à conserver son siège au palais Bourbon en se représentant dans le Pas-de-Calais, d'autres figures centrales du parti se (re)lancent également dans la course à l'Assemblée : les députés sortants Sébastien Chenu et Bruno Bilde, Caroline Parmentier, l'attachée de presse de Marine Le Pen, Laurent Jacobelli, porte-parole du parti, ou encore Marie-Caroline Le Pen, sœur de Marine. Jordan Bardella, en revanche, n'a pas été investi. A noter que le RN n'a pas investi de candidat face à Nicolas Dupont-Aignan ni Emmanuelle Ménard, compagne de Robert Ménard.

De son côté, Eric Zemmour se présente avec son parti Reconquête, dans la 4e circonscription du Var, où il avait décroché un score de 14,7% au premier tour de la présidentielle, soit plus du double de son score à échelle nationale (7,07%). Ce leader d'extrême-droite a promis qu'il mènerait la bataille des législatives, après avoir essuyé les refus du Rassemblement national sur une éventuelle coalition du "bloc national". Un peu moins de 500 candidats ont été investis, comme le policier Bruno Attal ou de la conseillère municipale de Saint-Chamond, dans la Loire, Isabelle Surply "qui a réussi à faire expulser l'imam radical de sa commune" d'après Damien Rieu. Certains responsable de la campagne présidentielle d'Eric Zemmour se lancent aussi dans l'aventure des législatives comme le responsable du numérique du parti, Samuel Lafont, qui sera candidat dans Gard ou Sarah Knafo conseillère de campagne et compagne d'Eric Zemmour qui envisage de se présenter dans la 8ème circonscription des Français établis hors de France comprenant Chypre, la Grèce, Israël, l'Italie, Malte, la Turquie et les Territoires palestiniens. En revanche, la vice-présidente du parti, Marion Maréchal, a affirmé le 9 mai qu'elle ne sera pas candidate aux législatives.

Parmi les milliers de candidatures enregistrées dans les diverses préfectures pour les élections législatives, certaines sortent du lot. Des personnalités connues du grand public ont en effet décidé de se soumettre au suffrage universel direct. C'est notamment le cas de Laurent Baffie. L'humoriste se présente sous la bannière du Parti animaliste dans la 3e circonscription de Paris, qui comprend une partie du 17e, ainsi qu'une partie du 18e arrondissement, au nord de la capitale. Il y a affrontera notamment le député sortant et nouveau ministre, Stanislas Guérini. Un autre humoriste est également candidat, en Charente-Maritime cette fois : il s'agit de Gérald Dahan. L'imitateur, auteur de nombreux canulars téléphoniques, fait campagne dans la 3e circonscription (Saintes, Saint-Jean-d'Angély notamment), investi par la NUPES, lui qui avait été candidat dans les Hauts-de-Seine en 2017, battu par Gabriel Attal. Plus à l'est, en Charente, c'est Francis Lalane qui se présente, dans la 3e circonscription. Le chanteur représentera le mouvement "France libre", qu'il décrit comme "animaliste, humaniste, écologiste, souverainiste." Par ailleurs, au rang des personnalités candidates, notons qu'Isabelle Seguin, gagnante de Koh-Lanta en 2003, portera les couleurs de LREM dans la 4e circonscription de l'Ain, quand le joueur de rugby Maxime Médard sera suppléant de Laurence Arribagé (3e circonscription de Haute-Garonne).

(Quasiment) tout le monde peut se présenter aux élections législatives. Il est obligatoire, tout d'abord, d'être majeur. Selon le Code électoral, pour se porter candidat aux législatives, il faut respecter un certain nombre de conditions : être majeur au jour de l'élection ; jouir de ses droits civiques ; ne pas être dans un cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévu par la loi. Aussi, pour être candidat, il est nécessaire de déposer une déclaration de candidature en préfecture pour chaque tour de scrutin. Cette déclaration doit contenir les mentions suivantes : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile, profession du candidat ; nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile, profession du remplaçant du candidat ; circonscription dans laquelle il est fait acte de candidature ; signature du candidat. La déclaration doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant. Un candidat n'a pas l'obligation, en revanche, de figurer sur la liste électorale d'une des communes de la circonscription législative qu'il vise. Le candidat doit aussi fournir les pièces de nature à prouver qu'il a désigné un mandataire financier. Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées du lundi 16 mai au vendredi 20 mai 2022. Pour le second tour, le dépôt des candidatures est possible les 13 et 14 juin 2022.

Les députés bénéficient d'un statut spécifique qui leur octroie des droits et des obligations particulières. Tout d'abord, ils bénéficient d'une immunité diplomatique, pour préserver leur indépendance, qui prend deux formes : l'irresponsabilité qui soustrait les parlementaires à toute poursuite pour les actes liés à l'exercice de leur mandat et l'inviolabilité qui réglemente les conditions dans lesquelles s'exerce l'action pénale pour les actes étrangers à leur fonction.

Aussi, les députés sont soumis à des interdictions spécifiques. Ils ne peuvent recevoir aucune décoration française pendant leur mandat ou user de leur qualité à des fins publicitaires. Chaque député est soumis à l'obligation de déclarer son patrimoine en début et en fin de mandat et doit fournir une déclaration d'intérêt et d'activités. Depuis 2017, les députés doivent, en début de mandat, attester du respect de leurs obligations fiscales. En cas de manquement à leurs obligations, ils peuvent être déclarés inéligibles par le Conseil constitutionnel pendant trois ans au maximum et démissionnaires d'office de leur mandat.

Les députés sont imposés au non-cumul des mandats. Le mandat de député est notamment incompatible avec les fonctions de maire, maire d'arrondissement, maire délégué, adjoint au maire, président et de vice-président des conseils régionaux, départementaux et des établissements de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Un parlementaire ne peut plus choisir entre son mandat de parlementaire et son mandat local en cas de cumul. Il conserve le mandat le plus récemment acquis et il est démissionnaire d'office du mandat le plus ancien. La loi précise par ailleurs qu'un député qui postule à un autre mandat est tenu de démissionner, avant l'élection, du mandat qu'il exerce.

Les résultats des précédentes législatives avaient permis à Emmanuel Macron de gouverner avec une majorité absolue, puisque 350 sièges sur 577 avaient été attribués, en 2017, aux partis La République en marche et au MoDem. Le parti Les Républicains devenait alors le premier parti d'opposition, avec 112 élus. Le Parti socialiste enregistrait une très sévère défaite, avec l'élection de seulement 30 parlementaires au palais Bourbon. La France insoumise était parvenue à se constituer un groupe parlementaire, avec 17 élus, le Rassemblement national avait fait entrer 8 élus à l'Assemblée nationale.