"Résultat de la Nupes aux législatives 2022 : la gauche sera-t-elle majoritaire à l'Assemblée ?"

NUPES. La Nupes, coalition des partis de gauche, affiche un seul objectif pour les élections législatives ce dimanche : devancer le camp d'Emmanuel Macron et décrocher la majorité à l'Assemblée nationale. Y parviendra-t-elle ?

[Mis à jour le 19 juin 2022 à 12h22] Les dés sont jetés. Pendant toute la campagne la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) a redoublé d'efforts en vue du second tour des élections législatives ce dimanche 19 juin. Les résultats du premier tour étaient très encourageants mais ce sont les scores du scrutin d'aujourd'hui qui compte pour envoyer des députés à l'Assemblée nationale. La Nupes a toujours avancé avec un objectif précis en tête : ravir la majorité à Emmanuel Macron et la coalition présidentielle Ensemble! Un projet qui ouvrirait la voie à l'ambition personnelle de Jean-Luc Mélenchon d'être nommé Premier ministre.

La dualité entre l'exécutif et la gauche a rythmé la campagne législatives. Il faut dire que la stratégie de la Nupes a été de faire valoir son programme par rapport aux propositions et aux politiques de président de la République. Une opposition qui donné lieu à des vifs échanges sur le pouvoir d'achat et la hausse de la TVA envisagée par le gouvernement selon l'insoumis ou sur les enjeux face au réchauffement climatique face à "l'inaction climatique" d'Emmanuel Macron. Une façon d'apparaître aux yeux des électeurs comme la meilleure alternative pour ces législatives. Jean-Luc Mélenchon a d'ailleurs durant l'entre-deux-tours appelé tous les électeurs qui ne voulaient pas de la politique d'Emmanuel Macron pendant cinq ans de plus à faire le choix de la Nupes. Ces appels lancés particulièrement aux jeunes, plus favorables à la Nupes et majoritairement abstentionniste, ou encore aux électeurs "fâchés pas fachos" de l'extrême droite auront-ils suffit à convaincre pour le second tour des législatives ? Seules les urnes sauront répondre.

Quel résultat pour la Nupes aux élections législatives 2022 ?

La Nupes a enregistré un score honorable au premier tour des législatives mais elle doit transformer l'essai, voire faire mieux ce dimanche si elle veut atteindre son objectif et remporter la majorité des sièges de l'Assemblée nationale. La semaine dernière, selon les résultats officiels du ministère de l'Intérieur contesté par la coalition de gauche, la Nupes a recueilli 25,66% des voix contre 25,75% pour Ensemble! et a qualifié 406 candidats contre à peine plus pour la majorité présidentielle. Jean-Luc Mélenchon et les autres figures de la gauche ont cependant affiché des résultats différents les propulsant à la première place avec 26,8% des suffrages, et ont accusé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de "manipulation qui [visait] à faire apparaître artificiellement la coalition présidentielle en tête".

Si les résultats chiffrés du premier tour des législatives font polémique, côté candidat l'avantage revient sans aucun doute à la Nupes. La gauche a réussi à faire élire quatre de ses candidats dès le premier scrutin, tous sont des insoumis : Alexis Corbière en Seine-Saint-Denis et Danièle Obono, Sophie Chikirou et Sarah Legrain à Paris. En face, la majorité présidentielle n'a obtenu qu'un député issu du parti philippiste Horizons, Yannick Favennec. Et si les résultats de ce soir sont encore inconnus, la Nupes est déjà certaine de qualifier trois autres candidats, seuls en cours dans leur circonscription après le désistement de leur adversaire : Soumya Bourouaha, Clémentine Autain et Elie Califer.

Que prédisaient les résultats des sondages pour la Nupes aux législatives ?

Les sondages avaient visé juste pour le résultat du premier tour des législatives, mais pour le second scrutin ce ne sont pas des pourcentages mais des projections en nombre de sièges obtenus qui ont été avancés. Les dernières estimations, publiées au plus tard le vendredi 17 juin avant la période de réserve, tablaient sur 140 à 200 députés Nupes élus à l'Assemblée nationale. La fourchette est large mais même dans les scénarios les plus favorables, aucune projection n'accordait la majorité à la coalition de gauche. Il faut toutefois garder à l'esprit que les sondages ne sont que le reflet des tendances à un instant précis et qu'ils ne sont pas des prédictions exactes du résultat des élections. La Nupes peut donc encore créer la surprise, tout est entre les mains des électeurs.