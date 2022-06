"Ensemble (ENS) aux législatives 2022 : une "majorité solide" pour Macron ? LREM étrille la Nupes"

ENSEMBLE. Pour la coalition Ensemble (ENS) autour d'Emmanuel Macron, la majorité n'est pas certaine après les législatives. Alors, certains cadres attaquent leur principal adversaire : la Nupes.

"Nous sommes à l'heure des choix. Les grands choix ne se font jamais par l'abstention. Ni abstention ni confusion mais clarification." C'est dans son costume de président de la République, mais avec un semblant de casquette de chef de guerre, qu'Emmanuel Macron est descendu dans l'arène du 2e tour des élections législatives, mardi 14 juin 2022. Avant de s'envoler pour l'Europe de l'est (Roumanie et Moldavie), le chef de l'État a exhorté les électeurs à "doter le pays d'une majorité solide."

Une prise de parole sur le tarmac de l'aéroport d'Orly qui espère trouver un écho suffisamment important tandis que LREM et ses partis alliés (MoDem, Horizons, Agir), réunis autour de la coalition Ensemble (ENS), ne sont pas certains d'obtenir une majorité de députés à l'Assemblée nationale. L'ancien Premier ministre Edouard Philippe, patron d'Horizons, a lui aussi pris la parole dans les colonnes du Figaro, ce mardi, pour rappeler que, malgré les tensions qui peuvent exister entre l'ancien locataire de Matignon et le chef de l'Etat, "mon seul objectif aujourd'hui, c'est d'assurer au pays une majorité stable", craignant que l'absence d'un groupe parlementaire avec au moins 289 députés entraîne un "désordre politique qui viendrait s'ajouter à l'instabilité et aux dangers du monde actuel." Un tel scénario sur une "folie" à ses yeux. "Je pense que les Français ne veulent pas d'une France ingouvernable" a ajouté le maire du Havre, pointant du doigt la Nupes (Nouvelle union populaire écologique et sociale, l'union de la gauche).

Des cadres de LREM attaquent la Nupes et son programme

Edouard Philippe, comme Emmanuel Macron avant lui, s'inscrit dans le discours tenu depuis plusieurs jours par les principales figures d'Ensemble, la coalition (LREM, MoDem, Horizons, Agir) pour la majorité présidentielle : étriller le projet politique de la Nupes. Un programme fait d'interdictions et de taxations qui placerait la France dans une situation économique impossible selon les représentants du chef de l'Etat. La Nupes, c'est "l'anarchie, le désordre et la soumission" a même affirmé, sans sourciller, Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, en difficultés dans sa circonscription de l'Essonne pour le 2e tour, face à un candidat de l'union de la gauche.

De son côté, Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, a demandé aux représentants de l'union de la gauche "d'assumer leur programme qui va conduire à vider les caisses de l'Etat. Ils feraient mieux d'assumer leur programme de retraite à 60 ans, qui se traduit par une baisse des pensions ou par une baisse des cotisations des impôts." Entre LREM et la Nupes, ce sera guerre ouverte jusqu'à vendredi soir, date de fin de la campagne d'entre-deux-tours. D'ici là, les pro-Macron vont "lâcher les coups" a-t-il été confié à Franceinfo.

Mais si au mois d'avril, le suspense était minime sur l'issue du vote, cette semaine d'entre-deux-tours des élections législatives est, cette fois, classée à haut risque par LREM. Il faut dire que le score élevé de la gauche, qu'Ensemble défiera dans 276 circonscriptions, selon le décompte du Monde, pourrait mettre en difficulté la coalition présidentielle à l'Assemblée nationale. En effet, si les Macronistes (ou apparentés) seront présents au 2e tour dans 417 circonscriptions, la Nupes, elle, le sera également dans 380 territoires. Et les projections des instituts de sondage ne donnent pas à La République en Marche et ses partis alliés la garantie de décrocher la majorité au palais Bourbon. En effet, selon Ipsos-Sopra Steria, Ensemble ne décrocherait que 255 à 295 sièges. La majorité, elle, est à 289, tandis que la Nupes pourrait en obtenir entre 155 et 190. Autant dire que les jours à venir s'annoncent tendus pour un Emmanuel Macron et une Elisabeth Borne qui devront, à contrario de l'entre-deux-tours d'avril, faire campagne… à droite cette fois, principal réservoir de voix en faveur du camp présidentiel, quand il se trouvait à gauche avant le 24 avril.

Les candidats d'Emmanuel Macron sont-ils arrivés en tête du 1er tour des élections législatives ? Le débat fait rage depuis l'annonce des résultats définitifs, dimanche 12 juin 2022. Selon le ministère de l'Intérieur, la coalition Ensemble (LREM, MoDem, Horizons, Agir) a remporté le 1er tour des élections législatives, dimanche 12 juin, avec 25,75% des suffrages exprimés, soit 5 857 561 de voix exprimées.

Cependant, avantage est donné à la Nupes selon les données du Monde (26,11% contre 25,88%). Une différence de voix qui s'explique par un étiquetage des candidats différent opéré par le journal par rapport à celui effectué par l'administration. Quoi qu'il en soit, les deux courants politiques sont au coude-à-coude. Jamais un scrutin législatif post-présidentielle n'avait été aussi serré. Et jamais un président n'avait vu son camp être en deuxième position. Quoi qu'il en soit, les candidats soutenant le projet présidentiel d'Emmanuel Macron seront présents dans 417 circonscriptions au 2e tour.

Quel résultat aux législatives selon les sondages pour Emmanuel Macron et Ensemble (ENS) ?

Alors que les instituts de sondage avaient prédit un match au coude-à-coude entre Ensemble et la Nupes, les résultats du 1er tour n'ont pas démenti les chiffres avancés. Quant au 2e tour, les projections en nombre de sièges obtenus par le camp d'Emmanuel Macron ne sont pas flatteuses pour le président de la République. Ce dernier est en effet incertain d'obtenir une majorité de députés à l'Assemblée nationale, à en croire une enquête Ipsos-Sopra Steria qui ne crédite les Macronistes que de 255 à 295 sièges, sachant que la majorité au palais Bourbon est de 289 sièges. Ensemble parviendra-t-il à s'offrir une majorité absolue ?

Comme en 2017, Emmanuel Macron a noué une alliance en vue d'obtenir la majorité aux élections législatives. Cependant, la teneur de la coalition mise en place en 2022 est bien différente de celle d'il y a cinq ans. D'un simple accord avec le MoDem de François Bayrou, le président de la République est passé à une confédération regroupant six formations politiques en plus du parti qu'il a fondé en 2016. Réunis sous la bannière "Ensemble" -qui n'est pas un parti-, LREM, le MoDem, Agir (Franck Riester), Horizons (Edouard Philippe), Territoire de progrès (Olivier Dussopt), En Commun (parti de Barbara Pompili présidé par Philippe Hardouin) et le Parti radical (Laurent Hénart) ont scellé un pacte de soutien à Emmanuel Macron, menant des tractations pour la répartition des circonscriptions. Ainsi, selon l'accord conclu, 400 investitures ont été réservées à LREM, entre 101 et 110 au MoDem, ainsi que 58 à Horizons, les autres formations décrochant chacune moins de 10 circonscriptions.

Une coalition qui n'est toutefois pas sans risque, s'inquiète-t-on en Macronie. Notamment vis-à-vis d'Edouard Philippe. Si l'ancien Premier ministre a toujours affiché sa loyauté envers le chef de l'État, son poids politique, mais aussi sa côte de sympathique (personnalité politique préférée des Français), lui octroient autant le statut d'allié que de dissident de poids en cas de désaccord. Car si Emmanuel Macron n'obtient pas la majorité (289 sièges) avec les seuls candidats LREM et que ce sont les députés estampillés Horizons qui le lui permettent, la force politique de son ex-locataire de Matignon n'en sera que décuplée, lui qui pourra alors brandir la menace de ne pas voter en faveur d'un texte émanant du gouvernement ou de la majorité parlementaire. En 2017, LREM avait décroché 314 sièges, finissant toutefois avec 268 députés après plusieurs scissions et, donc, sans majorité absolue à elle seule.

Lire l'article Sondage des législatives 2022 : une majorité pour LREM ? La Nupes joue les trouble-fête

La République en Marche est-elle vraiment devenue "Renaissance" ?

Ces derniers jours, la nouvelle du changement d'identité de La République en Marche a beaucoup circulé. Après avoir été dénommé En Marche lors de sa fondation il y a six ans, puis LREM une fois Emmanuel Macron au pouvoir, la formation politique devait changer de nom pour s'appeler "Renaissance". L'annonce avait été faite par Stanislas Guerini, jeudi 5 mai 2022, lors d'une conférence de presse au siège du parti. "C'est bien un changement de nature et de nom que nous initions. Il s'agit d'une refondation de LREM pour bâtir un parti présidentiel qui s'appellera Renaissance", avait-il expliqué. Exit LREM, place à Renaissance ? Pas tout à fait.

Cette modification n'est en effet pas définitive. Surtout, l'annonce pourrait être prématurée. C'est ce qu'explique Playbook, qui cite une source interne au parti. La majorité serait visiblement "surprise" d'avoir appris cette annonce de changement de nom du principal parti de la coalition au pouvoir. Ce même terme de "Renaissance", déjà utilisé comme nom pour la liste LREM aux élections européennes de 2019, devrait en réalité servir à un "processus de refondation" pour fondre LREM dans un plus vaste ensemble. Cette union qui "absorbera les petits partis", d'après la source de Playbook, devrait également comprendre "Agir" et "Territoires de progrès", des petites formations sur la même lignée politique que LREM. Une hypothèse qu'a semblé confirmer Stanislas Guérini, lors de son passage sur RTL le 6 mai dernier : "Nous avons décidé de lancer la création d'un nouveau parti politique, qui s'appellera Renaissance, c'est pas encore fait, mais qui rassemblera (…) des partis politiques, c'est la proposition que nous allons faire à nos partenaires, je pense à Agir, à Territoires de progrès (…)". Le tout dans le but de "créer un parti politique élargi", expliquait-il. Le passage de LREM à Renaissance n'est donc pas pour de suite.