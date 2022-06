"Ballotage favorable, triangulaire : de quoi parle-t-on ? Définition"

"Ballotage favorable", "triangulaire"... Il n'est pas toujours évident de bien comprendre ces termes du lexique politique. Ceux-ci étant susceptibles d'être employés ce dimanche 12 juin suite au verdict du premier tour des législatives, voici leurs définitions.

"Ballotage favorable", "triangulaire"... Connaître ces termes pourrait vous être bien utile pour suivre le résultat du premier tour des élections législatives 2022, ce dimanche 12 juin au soir. Lors d'une élection présidentielle, les choses sont simples. Seuls les deux candidats arrivés en tête ont le droit d'être présents au second tour. Mais pour les élections législative, comme les municipales ou les élections départementales, le mode de scrutin est différent. Pour ces élections législatives 2022, s'applique un scrutin binominal à deux tours. Tous les binômes qui ont rassemblé au 1er tour plus de 12,5% des voix des électeurs inscrits ont la possibilité de se maintenir au 2e tour.

Cette règle, implique d'au-delà des deux candidats arrivés en tête à l'issue du premier tour des législatives, un troisième qui aurait réussi cet exploit (12,5% des inscrits dans un contexte de forte abstention relève du challenge) pourrait donc se qualifier lui aussi au second tour. C'est à ce moment qu'on parle de triangulaires (trois binômes de candidats qui s'opposent).

Qu'est-ce qu'un "ballotage favorable" ?

Dans un scrutin majoritaire à deux tours comme celui des législatives en France, qui se pratique à l'échelle des circonscriptions électorales, le ballotage favorable désigne une situation bien particulière pour un candidat. On parle ainsi de "ballotage favorable" quand un candidat est arrivé en tête au premier tour, sans pour autant avoir récolté le nombre de voix nécessaire à son élection. Le terme de "ballotage" tout court signifie en effet que lors du premier tour, aucun candidat n'a rempli les conditions requises pour être élu dès le premier tour (la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart du nombre des électeurs inscrits). La désignation du vainqueur intervient alors via le second tour du scrutin. C'est le candidat qui obtient le plus de suffrages au 2e tour qui sera élu.

Qu'est-ce qu'une "triangulaire" ?

"Triangulaire" est également un terme qui revient souvent dans le lexique des législatives. Dans le cadre d'une élection comme les législatives en France, ce mot est utilisé quand, à l'issue du premier tour, trois candidats sont parvenus à atteindre le seuil nécessaire pour se maintenir au second tour, et ne se sont pas désistés. Ce seuil s'établit, lors des élections législatives, à l'obtention des voix de 12,5% minimum des électeurs inscrits. Une triangulaire n'est par contre pas possible, par exemple, au cours des élections présidentielles en France, où seuls deux candidats peuvent, quoiqu'il arrive, se maintenir au second tour.

En cas de triangulaire aux législatives, autrement dit, quand on se retrouve avec trois candidats en lice au second tour d'une élection à deux tours, cela favorise les stratégies d'alliance à l'échelle nationale. Dans une logique dite de "discipline républicaine", les candidats ayant atteint le seuil de maintien pour le second tour mais étant les moins bien placés dans leur famille politique, vont la plupart du temps abandonner la course pour assurer une victoire à leur camp. Le mode de scrutin "triangulaire" est par conséquent défavorable aux branches politiques divisées qui échouent à instaurer des accords de désistement. Il est aussi arrivé d'assiter à des quadrangulaires (4 duos de candidats en lice) dans certains cas au 2e tour, mais pour ces législatives cette option devrait être quasiment absente.