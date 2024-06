Jordan Bardella : quels résultats aux législatives ? Peut-il devenir Premier ministre ?

Jordan Bardella souhaite briguer le poste de Premier ministre à l'issue des élections législatives anticipées. Quelles sont ses chances d'y parvenir ?

Alors qu'à l'approche des législatives anticipées, le scénario plaçant Jordan Bardella comme futur Premier ministre est toujours envisageable, le président du Rassemblement national a assuré lors de sa conférence de presse du 24 juin être "la seule alternance crédible et responsable" à Emmanuel Macron et que son parti est "prêt" à gouverner. Il promet d'être le Premier ministre de tous les Français, y compris ceux qui n'ont pas voté pour son parti.

Ses opposants estiment, a contrario, que Jordan Bardella n'est pas prêt à assumer un tel rôle. Pour Gérald Darmanin, sur BFMTV, la politique du leader RN ressemble à du "tango" : "un pas en avant, deux pas en arrière". "Il n'est pas prêt pour le pouvoir", a jugé le patron de la place Beauvau. Même son de cloche chez Edouard Philippe. L'ancien Premier ministre porte "un regard dubitatif sur ceux qui clament qu'ils sont prêts alors qu'ils n'ont jamais rien géré", a-t-il déclaré le 18 juin lors d'un déplacement dans la Marne. Jordan Bardella n'ayant que 28 ans.

Quel résultat pour Jordan Bardella aux législatives ?

Le RN apparait en position de force pour ce scrutin national qui approche. Selon un sondage de l'Ifop-Fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud Radio en date du 23 juin, le Rassemblement national récolte pour le moment 35,5% des intentions de vote au premier tour, suivi du NFP avec 29%. Le camp présidentiel prend du retard avec seulement 21% des intentions de vote.

Des projections sont également effectuées par les sondeurs et toutes laissent entrevoir que le RN n'obtiendrait pas une majorité absolue mais plutôt relative. Et dans ce cas, impossible pour le RN de gouverner le pays. Le gouvernement étant responsable devant le Parlement, il doit en effet correspondre à la majorité élue dans les urnes lors des législatives et plus encore tenir en cas de motion de censure. Si une majorité de députés s'entendent, ils peuvent en effet faire tomber n'importe quel gouvernement, ce qui sera le cas si celui-ci est du RN sans avoir de majorité absolue.

Jordan Bardella a d'ailleurs déjà affirmé à de nombreuses reprises ne vouloir être Premier ministre que s'il possède une majorité absolue. "Nous acceptons de constituer un gouvernement si nous avons la légitimité pour le faire et si nous avons la majorité absolue"; a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse du 24 juin. Il assure ne pas vouloir aller "15 jours" à Matignon par "gloire personnelle". L'eurodéputé de 28 ans souhaite donc obtenir au moins 289 députés sur les 577 du Palais Bourbon.

Trois priorités : le pouvoir d'achat, l'immigration et la sécurité

Le scénario d'un Bardella Premier ministre pose toutefois la question du gouvernement que pourrait constituer le député européen. D'après une interview au Monde de Marine Le Pen, le chef du parti pourrait choisir des personnes extérieures au RN en tant que ministres : "On ne s'interdit rien. Jordan Bardella choisira les personnes les plus compétentes et qui partagent notre philosophie", a-t-elle précisé. Pour sa part, le président du RN a affirmé avoir déjà "son gouvernement en tête", dans un entretien au JDD . Jordan Bardella a également commencé à présenter les mesures qu'il mettrait en place s'il est élu Premier ministre.

Pouvoir d'achat

Jordan Bardella ne cesse de promettre une baisse de la TVA sur le carburant, l'énergie, l'électricité, le gaz et le fioul s'il devient Premier ministre. Il prône de "renouer avec les prix français de l'électricité".

Lors de sa conférence de presse du 24 juin, Jordan Bardella a aussi garanti qu'il offrirait "la possibilité pour les entreprises d'augmenter les salaires sans peser sur le coût du travail et sur la compétitivité" en permettant "d'augmenter les salaires de 10 % sans cotisations patronales pendant 5 ans et cela jusqu'à trois fois le Smic".

Sécurité et immigration

"La sécurité fera partie de mes premières priorités", a affirmé Jordan Bardella sur BFMTV, vendredi 14 juin. "Je ferai voter dès les premières semaines de mon action à Matignon une loi sécurité qui portera sur la politique pénale avec notamment le rétablissement des peines planchers (...) Je supprimerai les allocations familiales aux parents de mineurs récidivistes", a-t-il détaillé. Il souhaite aussi mettre fin à l'excuse de minorité et se place en faveur de l'instauration de "peines d'incarcérations courtes" pour les mineurs.

Lors de sa conférence du 24 juin, il s'est dit favorable à une meilleure "protection des frontières", à la suppression du doit du sol et au rétablissement du "délit de séjour irrégulier". Il souhaite lever "les obstacles à l'expulsion des délinquants et criminels", a-t-il assuré. Il a aussi ajouté que les "binationaux" seraient interdits d'exercer dans certains postes stratégiques à la Défense, s'il devient Premier ministre, voulant réservé ceux-ci aux "citoyens français".

Par ailleurs, en déplacement au salon Eurosatory le 19 juin, Jordan Bardella a promis de dissoudre "toutes les organisations d'ultragauche et d'ultradroite" s'il arrivait au pouvoir. "Si demain je suis à la tête du pays, je n'aurai aucune forme de tolérance à l'égard de ceux qui se livrent à de la violence dans notre pays", a assuré le chef de file RN.

Economie

Jordan Bardella a dénoncé devant le Medef, jeudi 20 juin, la "déraison budgétaire" du gouvernement et le "risque de décrochage économique". Il veut alors mettre en place un "audit des comptes de la nation" pour "faire la lumière sur les finances publiques et les dérives budgétaires sans précédent du pouvoir sortant".

Le chef de file RN a également précisé que s'il arrivait au pouvoir, le RN s'attaquera à certaines niches fiscales comme celle des "armateurs, qui coûte 5,6 milliards d'euros à l'État", a-t-il expliqué sur Europe 1. Il souhaite également transformer l'impôt sur la fortune immobilière en impôt sur la fortune financière. Il a aussi promis de ne pas augmenter les impôts et envisage d'instaurer une "part fiscale pleine pour le deuxième enfant".

Retraites

Le député veut élargir les possibilités existantes de départ anticipé selon l'âge d'entrée dans la vie active et refuse tout report de l'âge de départ. "Je permettrai à ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans de partir avec 40 annuités de cotisations, avec un âge de départ légal à 60 ans", a-t-il détaillé pour BFMTV, vendredi 14 juin. Il a annoncé, en cas d'arrivée au pouvoir, une abrogation de la réforme des retraites "à partir de l'automne". Une mesure sur laquelle il a été accusé d'avoir fait marche arrière à plusieurs reprises. Lors de sa conférence du 24 juin, il a clarifié son positionnement : "Les Français qui ont commencé à travailler avant 20 ans, qui justifient de 40 annuités, pourront partir à la retraite dès 60 ans. Pour les autres, une progressivité sera mise en œuvre […] avec un âge légal de 62 ans et un nombre d'annuités allant jusqu'à 42 années de cotisations".

Logement

Le RN a aussi fait du logement une de ses priorités avec pour objectif "moins de normes et l'abolition du calendrier sur l'interdiction de louer des logements trop énergivores". Il prône notamment l'abandon de l'interdiction de louer des logements considérés comme des "passoires thermiques" prévue dans la loi Climat et Résilience mais aussi de réserver les logements sociaux aux ressortissants français.

Education

Jordan Bardella a affirmé lors de sa conférence de presse du 24 juin vouloir "un big bang d'autorité" à l'école dès la rentrée. Cela passerait par l'interdiction des téléphones portables dans les établissements scolaires y compris dans les lycées, le vouvoiement obligatoire des professeurs et l'expérimentation du port de l'uniforme dont le président du RN est favorable "à l'instauration à l'école primaire mais aussi au collège". Il promet, par ailleurs, un soutien renforcé pour les professeurs "menacés" ou "sous pression" et la "suspension des allocations familiales et des bourses scolaires" en cas de "perturbations graves".

Politique internationale

Il a également commencé à donner son positionnement sur les questions internationales et notamment sur la question de la guerre en Ukraine. Jordan Bardella veut "permettre à l'Ukraine d'assurer sa défense" et donc de "disposer, à la fois en munition et en matériels, de tout ce dont elle a besoin pour tenir le front". Il refuse toutefois de "livrer notamment des missiles longue portée ou des armes qui pourraient permettre à l'Ukraine de frapper le territoire russe" et d'envoyer des troupes françaises. Il est clair pour lui que "la ligne rouge, c'est la cobelligérance".

Jordan Bardella a aussi assuré qu'il ne compte pas "remettre en cause les engagements pris par la France sur la scène internationale". "Il y a un enjeu de crédibilité à l'égard de nos partenaires européens et de nos alliés de l'Otan", a-t-il déclaré au salon de la défense Eurosatory à Villepinte.

Concernant le conflit à Gaza, il a estimé lors de sa conférence de presse que reconnaitre un Etat palestinien "au moment où nous nous parlons, ce serait reconnaître le terrorisme".