Taux d'abstention à 17h : 60,58%, un record historique

ABSTENTION. Le taux d'abstention enregistré à 17 heures pour ce premier tour des élections législatives 2022 est historiquement haut, et plus élevé qu'en 2017.

[Mis à jour le 12 juin 2022 à 18h00] Une abstention forte était redoutée pour ce premier tour des élections législatives 2022, et la tendance s'est bien vérifiée en ce dimanche 12 juin ! Les chiffres officiels de l'abstention à 17 heures sont tombés, et les Français ne se sont pas massivement déplacés aux urnes. Le taux d'abstention à 17 heures est historiquement haut : 60,58% ! Le département dans lequel les Français se sont le plus abstenu est la Seine-Saint-Denis avec 72,28% d'abstention. A l'inverse, les électeurs du Lot ont montré davantage d'intérêt pour se scrutin (47,63%).

L'abstention pourrait avoir un fort impact sur ce premier tour des élections législatives en raison de la nature même de ce scrutin et de ses règles de qualification pour le seconde tour. Si l'abstention devait atteindre de nouveaux sommets, les oppositions se verraient sans doute privées de nombreuses qualifications pour le second tour via des triangulaires ou des quadrangulaires. Aux législatives, les candidats doivent atteindre 12,5% des inscrits (et non des suffrages exprimés) pour se qualifier pour le second tour.