"Résultat de Brigitte Bourguignon aux législatives : en tête au 1er tour, les scores"

RESULTATS BOURGUIGNON. Nouvelle ministre de la Santé dans le gouvernement d'Elisabeth Borne, Brigitte Bourguignon est candidate aux élections législatives dans la 6e circonscription du Pas-de-Calais. Que disent les résultats du premier tour ?

[Mis à jour le 12 juin 2022 à 21h15] Selon les résultats complets diffusés par le ministère de l'Intérieur, Brigitte Bourguignon est arrivée en tête dans la 6e circonscription du Pas-de-Calais. La candidate Ensemble de la majorité présidentielle est créditée de 32,10 % des voix devant la candidate RN Christine Engrand avec 30,33% des voix et Pascal Lebecq du NUPES avec 15,98% des voix. En tant que ministre de la santé, Brigitte Bourguignon savait son résultat particulièrement scruté ce dimanche. En effet, l'Elysée avait indiqué avant le premier tour de l'élection que les ministres qui perdront leur scrutin seront appelés à quitter le gouvernement. Brigitte Bourguignon est toutefois bien implantée dans sa circonscription, l'ayant déjà remporté à l'occasion des élections législatives de 2012 et 2017.

Seule difficulté : le Rassemblement national grimpe dans le département du Pas-de-Calais. Lors de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui est arrivée largement en tête dans la 6e circonscription, devant Emmanuel Macron, au premier tour (37,8% contre 25,7%) comme au second (57,7% contre 42,3%). De manière générale, le Pas-de-Calais est acquis à Marine Le Pen. Le président de la République n'y a battu son adversaire que dans deux circonscriptions sur 12. Dans la 6e circonscription, le RN aligne face à Brigitte Bourguignon la conseillère régionale des Hauts-de-France Christine Engrand. Le score de cette dernière sera également très scruté.

Brigitte Bourguignon a été nommée ministre de la Santé et de la Prévention

Le 20 mai 2022, Brigitte Bourguignon a remplacé Olivier Véran au ministère de la santé, au sein du gouvernement Borne. L'image d'Olivier Véran étant trop étroitement liée à la pandémie de Covid-19, il était attendu qu'Emmanuel Macron lui trouve un remplaçant à ce poste. Dès lors, la nomination de Brigitte Bourguignon était logique : celle-ci travaillait en effet déjà à ce ministère depuis 2020, en tant que ministre déléguée chargée de l'Autonomie. La ministre connaît donc déjà les lieux et surtout les coulisses de la mise en place des politiques publiques.

Quel a été le métier de Brigitte Bourguignon ?

Si elle n'est pas médecin comme son prédécesseur, Brigitte Bourguignon a travaillé comme secrétaire médicale. Elle a ensuite été fonctionnaire territoriale au conseil départemental du Pas-de-Calais, avant de se lancer en politique, d'abord sous le couleurs du PS, puis en rejoignant La République en Marche !

Quel est le rôle de la ministre de la santé ?

Toutes les politiques publiques concernant le système de santé, le système hospitalier et d'autres secteurs liés aux solidarités sont prise à l'avenue de Ségur, un nom connu mais pour le fameux "Ségur de la Santé". Les décisions à prendre et les missions à remplir ne manquent pas, selon le feuille de route officielle, le ministre des Solidarités et de la Santé, selon le nom complet du poste, doit œuvrer à "l'organisation de la prévention et des soins, la recherche et l'innovation dans le domaine de la santé" et compte des missions diverses qui portent autant sur "la famille, les retraites, l'enfance, les personnes âgées, le handicap, l'autonomie et la lutte contre l'exclusion", précise le gouvernement sur son site. Un champ d'action très vaste sur lequel le ministre agit avec ses ministres délégués. S'il ne fallait retenir qu'une poignée des compétences exigées du ministre de la Santé, ce serait celles-ci : définir les règles relatives aux régimes et à la gestion des organismes de sécurité sociale et des organismes complémentaires de santé ; préparer la loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) ; lutter contre la pauvreté et les exclusions ; développer des politiques de développement de l'économique sociale et solidaire.

Qui sont les précédents ministres de la Santé ?

Le ministère de la Santé existe depuis 1920 et a plusieurs fois changé de nom jusqu'à prendre celui de "ministère des Solidarités et de la Santé" depuis 2017. Outre les appellations, ce sont aussi les ministres qui se sont succédés dans les locaux de l'avenue de Ségur.