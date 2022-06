"Dates des législatives 2022 : quand se déroule le 2e tour ? Le calendrier"

DATE LÉGISLATIVES. Dès ce dimanche 19 juin 2022, lors du deuxième tour des élections législatives, on connaîtra le nom des députés qui composeront l'Assemblée nationale pour les cinq ans à venir.

[Mis à jour le 13 juin 2022 à 09h12] Pas de répit pour les candidats qualifiés à l'issue du premier tour comme pour les électeurs. Dès dimanche prochain, le 19 juin 2022, se tiendra le 2e tour des législatives 2022. Les circonscriptions où un candidat a été élu dès le 1er tour étant très rares, il faudra bien passer par un 2e tour via ce calendrier électoral resserré puisqu'il y a seulement quelques semaines, se déroulait l'élection présidentielle. L'abstention y sera-t-elle tout aussi forte ? Au 1er tour ce dimanche 12 juin, elle s'élevait à 52,49%, un record. Voici la suite du calendrier de ces élections législatives 2022.

14 juin : dépôt des candidatures pour le 2e tour

L'entre-deux-tours peut voir le désistement de certains candidats qualifiés au 2e tour au profit de candidats mieux placés, dans le cas de triangulaires ou de quadrangulaires. Ceux qui se maintiennent devront donc déposer à nouveau leur candidature en préfecture avant le 14 juin (inclus).

18 juin : 2e tour dans les DROM-COM et en Polynésie française

Les outre-mer voteront à nouveau avec un jour d'avance sur la métropole, dans les circonscriptions où aucun candidat n'aura obtenu de majorité absolue au premier tour.

19 juin : 2e tour des élections législatives en France métropolitaine

A l'issu de ce second tour, chaque circonscription aura élu son député (et son suppléant) et nous connaitrons la composition globale de l'Assemblée nationale.

21 juin : fin du mandat de l'Assemblée élue en 2017

Les députés qui siègent actuellement à l'Assemblée Nationale verront leurs fonctions se terminer mardi 21 juin 2022, sauf réélection. La nouvelle Assemblée entrera en fonction le lendemain, le 22 juin 2022.

28 juin : entrée des députés élus à l'Assemblée

Les députés fraichement élus ou réélus siégeront pour la première fois dans l'hémicycle mardi 28 juin. Ils éliront, ce jour là, le président de l'Assemblée nationale.

19 août : date butoir du dépôt des comptes de campagne