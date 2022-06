"2e tour des législatives : pourquoi y a-t-il des triangulaires ce dimanche 19 juin ?"

REGLES ELECTIONS LEGISLATIVES. Ce dimanche 19 juin, c'est le 2e tour des élections législatives. Seuls deux candidats sont qualifiés dans une grande majorité des 577 circonscriptions mais il peut y avoir des exceptions ! Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce deuxième tour.

[Mis à jour le 19 juin à 07h30] Seuls cinq candidats sont parvenus dimanche 12 juin à être élus dès le premier tour des élections législatives : Alexis Corbière en Seine-Saint-Denis, Sarah Legrain, Danielle Obono et Sophia Chikirou à Paris, tous les quatre sous la bannière de la Nupes et Yannick Favennec, député sortant reconduit en Mayenne sous la bannière du groupement pour la majorité présidentielle, Ensemble ! Pour tous les autres, le premier tour a été soit synonyme d'élimination soit de qualification pour le second tour.

Pour être élu dès ce premier tour, il fallait en effet recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés (plus de 50%) mais aussi et surtout décrocher un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits (25%). Partout ailleurs, un 2e tour sera donc organisé. Les règles ne sont évidemment pas les mêmes au deuxième tour où seule l'obtention de la majorité relative suffit. Pour faire simple, le candidat ayant obtenu le plus de voix est élu !

8 triangulaires ce dimanche

Dans la plupart des circonscriptions, ils seront deux candidats face à face mais ces législatives réserveront aussi quelques rares triangulaires, des candidats ayant parvenu à obtenir un nombre de voix égal à 12,5% des électeurs inscrits. Selon les résultats du premier tour, 8 triangulaires, des 2e tours où l'on retrouve trois candidats face à face, seront organisées le 19 juin prochain. Dans cinq circonscriptions sur les 8 triangulaires, on retrouvera trois candidats des matchs entre candidats d'Ensemble, de la Nupes et du RN. Les candidats qualifiés ont jusqu'au mardi 14 juin pour déposer à nouveau leur candidature en préfecture. Ils participeront alors officiellement au 2e tour, qui aura lieu dimanche 19 juin.