SONDAGE. Intérêt, impact de l'élection, candidats... Ce que pensent les Français des législatives

SONDAGE. A l'approche du 1er tour des législatives 2022, les Français semblent suivre de loin une élection dont l'impact reste diversement apprécié, d'autant que les candidats locaux restent méconnus.

A quatre jours du premier tour des élections législatives, ce dimanche 12 juin, quel est le niveau d'intérêt des Français pour ce scrutin ? Depuis la réélection d'Emmanuel Macron, c'est une période politique atone qui s'est ouverte, tout juste dynamisée avec l'annonce du nouveau gouvernement à la mi-mai. Une forme d'anesthésie générale qui sert de contexte à ces 577 élections locales ramenées à un enjeu uniquement national. Exit le territoire, focus est mis sur l'Assemblée nationale et sa future composition. A Jean-Luc Mélenchon les grandes déclarations dans le sillage d'une union de la gauche qu'il a mise en place, à La République en Marche la difficile mission d'éteindre les incendies, polémiques et autres couacs (Damien Abad, Stade de France, propos d'Elisabeth Borne) venus bouleverser l'amorce du nouveau quinquennat, à la droite et à l'extrême-droite les miettes d'une campagne qui n'en a que le nom.

Quel est l'intérêt des Français pour les élections législatives ?

Comme le révèle le sondage YouGov pour Linternaute.com, réalisé du 3 au 6 juin 2022 auprès de 1005 personnes en âge de voter, 37% des électeurs se disent "pas intéressés" par le scrutin à venir, organisé les dimanches 12 et 19 juin. Et si 61% assurent être "intéressés" par les élections législatives, ils ne sont que 25% à l'être "tout à fait". Dans le détail, ce sont les 35-54 ans qui sont le moins intéressés (42%), devant les 18-34 ans (39%) et les 55 et plus (32%). Les hommes semblent porter un peu plus d'attention au scrutin (64% intéressés contre 58% pour les femmes). Du côté de la proximité partisane, ce sont les électeurs de Valérie Pécresse (89%), Yannick Jadot (80%) et d'Emmanuel Macron (76%) qui font part d'un intérêt accru pour l'élection, quand ceux de Marine Le Pen ne sont que 56% à se déclarer intéressés.

L'une des raisons cet intérêt fluctuant ? 46% des sondés jugent que cette élection n'aura aucun impact concret sur leur avenir (pouvoir d'achat, retraite, immigration, protection et sécurité sociale…). Un constat très clivant puisque 43% estiment à l'inverse que le résultat ne sera pas sans conséquence sur leur quotidien, sans toutefois déclarer s'ils le voient comme positif ou négatif.

Les candidats aux élections législatives sont-ils connus des Français ?

Alors que ces élections législatives, qui doivent permettre d'élire les 577 représentants des circonscriptions de France, semblent avoir été nationalisées et tournent à la bataille entre LREM et NUPES, quid de la connaissance des candidats au niveau local ? Les Français votent-ils à l'aveugle pour une étiquette ou s'intéressent-ils aux profils des divers prétendants à la députation ? Toujours selon notre sondage, 63% des personnes interrogées déclarent connaître au moins un candidat se présentant sur sa circonscription. 37% indiquent donc ne pas avoir la moindre idée de qui aspire à devenir le représentant de leur circonscription. Des proportions qui sont globalement homogènes dans les différents électorats de la présidentielle.

Les Français sont-ils favorables à un nouveau mode de scrutin pour les législatives ?

Par ailleurs, les élections législatives sont toujours l'occasion de parler du mode de scrutin et de faire revenir l'éternel débat sur l'introduction de la proportionnelle, à l'image du mode de scrutin pour les élections municipales. Si les opposants politiques s'en donnent à cœur joie sur le sujet et réclament une intégration de la proportionnelle, qu'en pensent les Français ? Selon notre sondage YouGov, les avis sont partagés. 35% plaident pour un mode de scrutin proportionnel intégral, quand 19% se disent en faveur d'un mode de scrutin mixte et 12% se déclarent pour un mode de scrutin uninominal. 34% n'émettent pas d'avis sur la question.

Méthodologie : L'enquête a été réalisée auprès de 1005 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France, du 3 au 6 juin 2022.