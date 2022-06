Taux de participation à 17h : une mobilisation à 39,42%, quel score à 20h ?

PARTICIPATION. Seuls 39,42% des électeurs ont voté à 17h pour les élections législatives de 2022. Cela fait présager un taux de participation historiquement bas à 20h.

[Mis à jour le 12 juin 2022 à 17h46] Le taux de participation au premier tour des élections législatives 2022 s'annonce historiquement faible. 39,42% des électeurs appelés à voter ce dimanche 22 juin 2022 ont déposé leur bulletin dans l'urne à 17 heures, selon les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur au niveau national. C'est 1,3 point de moins par rapport à la dernière élection législative. Rappelons qu'en 2017, le taux de participation à 17 heures s'élevait à 40,75%.

Ce chiffre est significatif, puisque certains bureaux de votes ferment dans une heure, à 18 heures. Cela permet d'avoir une première idée du taux de participation attendu à 20h, à l'issue de ce premier tour. Selon des estimations de l'AFP, l'abstention devrait être record et devrait se situer entre 52,5% et 53%. Selon ces chiffres, le taux de participation à 20h ne devrait pas excéder les 47%. Un chiffre encore à la baisse par rapport au premier tour de l'élection législatif, puisque 48,7% des électeurs s'étaient mobilisés à 20h en 2017.

Quel taux de participation à 17h aux dernières élections ?

Cette élection mobilise de moins en moins chaque année, le taux de participation était déjà en baisse par rapport aux années précédentes à la même heure. A 17 heures, 48,31% d'électeurs s'étaient mobilisés en 2012, contre 49,28% en 2007 et 50,51% en 2002. Rappelons qu'à 12 heures, seuls 18,43% des votants se sont rendus dans les bureaux de vote. Ce chiffre est en recul de 0,8 points par rapport au premier tour des législatives 2017, à la même heure.

Quels départements ont le plus voté à 17h ?

Comme à chaque élection, il existe une disparité dans le taux de participation entre les territoires. D'après des informations de BFM TV obtenues auprès du ministère de l'Intérieur, les départements qui ont le plus voté à 17h sont Le Lot (taux de participation à 52,37%), les Pyrénées-Atlantiques (50,42%) et la Haute-Vienne (48,81%). Ceux qui ont le moins voté à la même heure sont au contraire la Seine-Saint-Denis (27,72%), le Val-d'Oise (32,04% et la Moselle (32,41%).