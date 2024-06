Abonnez-vous à nos alertes pour recevoir les résultats des législatives près de chez vous

Pour connaitre les résultats des législatives 2024 dans votre circonscription, votre ville, votre commune, dès publication des premiers chiffres, abonnez-vous à nos alertes...

►Trouvez votre ville pour vous abonner aux alertes résultats des législatives :

A élection exceptionnelle, dispositif exceptionnel. Les élections législatives, qui ont lieu ce dimanche 30 juin 2024 pour le premier tour et le dimanche 7 juillet pour le second, pourraient changer radicalement la gouvernance mais aussi la structure politique du pays. Si l'enjeu est national, avec l'élection d'une nouvelle Assemblée et la recherche d'une nouvelle majorité, ces législatives 2024 sont aussi et avant tout des élections locales, organisées dans 577 circonscriptions sur le territoire. Les résultats à cette échelle, comme à l'échelle de la commune, auront donc une signification particulière dès ce dimanche.

Linternaute va détailler les résultats de ces élections législatives par circonscription, mais aussi par ville. Dès 20 heures ce dimanche 30 juin, les premières estimations nationales seront fournies, suivies très rapidement par des résultats partiels dans de nombreuses communes. Ces résultats partiels vont évoluer toute la soirée pour aboutir progressivement à un résultat définitif (sur 100% des bureaux de vote) dans chacune des 35 000 communes du pays.

Pour découvrir les résultats des législatives dans votre circonscription, votre ville ou votre commune, abonnez-vous à nos alertes locales. Celles-ci vous permettront d'être informé dès publication des premiers résultats provisoire par le ministère de l'Intérieur, dans la ou les zones de votre choix, jusqu'au résultat définitif.

Pour vous abonner, retrouvez votre département et/ou votre commune grâce au moteur de recherche ci-dessus ou à la carte ci-dessous. Une fois sur la page d'une ville ou d'une commune cliquez sur le bouton 'Activer les alertes résultats' pour vous abonner.

Trouvez votre circonscription et votre ville dans la carte et la liste ci-dessous pour vous abonner et découvrir le verdict des urnes le 30 juin :

Ce dimanche 30 juin, pour le premier tour des législatives, si un candidat dépasse les 50% de suffrages exprimés et les 25% d'inscrits, alors il sera élu dès le premier tour. Dans le cas contraire, il faudra atteindre au moins 12,5% des voix des électeurs inscrits pour se présenter au second tour. Si aucun candidat ou un seul remplit cette condition, alors les deux candidats arrivés en tête seront qualifiés. Mais il peut y avoir jusqu'à trois ou quatre candidats qualifiés (dits "en ballotage") avec ce seuil des 12,5% d'inscrits, ce qui peut donner lieu à des triangulaires ou des quadrangulaires. Le second tour voit néanmoins souvent des alliances et des désistements stratégiques entre partis pour maximiser les chances de victoire contre un adversaire commun.