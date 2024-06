Marine Le Pen : réélection assurée ? Quel résultat aux législatives ?

Députée de la 11ème circonscription du Pas-de-Calais depuis 2017, Marine Le Pen souhaite être réélue lors de ces législatives anticipées. Quel résultat attendu ?

Ce dimanche, alors que les électeurs se rendent dans les bureaux de vote, Marine Le Pen espère voir son parti prendre l'avantage dès le premier tour de ces élections législatives anticipées. La chef de file à l'Assemblée du Rassemblement national place de grands espoirs dans ce scrutin surtout après le succès de son parti aux européennes : "Le 30 juin peut être la deuxième vague du tsunami. La première est forte, la deuxième emporte tout", veut-elle croire comme elle l'a affirmé auprès du quotidien Le Monde.

Marine Le Pen souhaite qu'un maximum de candidats RN soit directement élu ou accède au second tour. Elle reste persuadée que son parti peut obtenir une majorité absolue à l'issue de ces élections même si les sondages publiés avant la période de réserve du vendredi 28 juin minuit ont prédit qu'elle serait plutôt relative. Ils ont, en effet, davantage tablé sur une victoire du RN avec plus de 30% d'intentions de vote, sachant que ces estimations traduisent des tendances observées à un moment précis. L'union de gauche était donnée qu'avec seulement quelques points de retard, oscillant entre 25 et 30%. La majorité présidentielle restait derrière, tournant autour des 20% d'intentions de vote.

"Je pense qu'on va avoir une majorité absolue. Les sondages ne sont pas fiables car, il y a deux ans, on nous donnait entre cinq et 40 députés (le RN en a obtenu 89). La dernière fois, c'est la faible participation qui m'avait empêchée d'être élue au premier tour. Cette fois, avec la participation qui s'annonce, nous pouvons avoir 10 à 15 élus dès le premier tour et il peut y avoir plus de 300 triangulaires", a-t-elle expliqué auprès de Télégramme. Pour Marine Le Pen c'est d'ailleurs une condition sine qua non pour gouverner car sans celle-ci le parti "ne pourrait pas passer une seule mesure" et "se prendrait une motion de censure dans les 48 heures". Si cela venait à en être ainsi, Marine Le Pen estime aussi qu'Emmanuel Macron devrait démissionner : "ce dernier n'aura pas de majorité et fera face aux blocages des institutions et la Constitution ne permet pas d'autres possibilités que la démission", a-t-elle assuré sur RTL le 25 juin.

En cas de victoire du RN en nombre d'élus, Marine Le Pen souhaite "rester à la tête du groupe majoritaire et être un soutien pour le Premier ministre", comme elle l'a réaffirmé sur RTL, mardi 25 juin. Un rôle qui lui conviendrait bien, assurant qu'elle ne sera "absolument pas sous l'autorité" de Jordan Bardella mais que "le fait que la présidente du groupe et le Premier ministre soient extrêmement proches politiquement est plutôt une bonne nouvelle", a-t-elle déclaré auprès du journal Le Monde. Elle souhaite aussi garder du temps pour préparer la présidentielle de 2027 : "Etre ministre ne me permet pas de continuer à travailler ma stature présidentielle".

Quel résultat pour Marine Le Pen aux législatives ?

Marine Le Pen a aussi un autre objectif important : être réélue dans la 11ème circonscription du Pas-de-Calais, autour de Hénin-Beaumont-Carvin. Face à elle se dressent plusieurs adversaires et en première ligne la secrétaire nationale PS en charge du handicap, Samira Laal, pour le Nouveau Front populaire. Elle pourrait s'avérer être une adversaire de taille, même si elle est bien moins identifiée que sa suppléante Marine Tondelier. Le juriste Geoffrey Fournier, délégué du parti d'Éric Zemmour dans le Pas-de-Calais, est aussi de la partie. En 2022, il n'y avait pas de candidat Reconquête. Sont aussi en course Dorian Lamy, candidat UDI rattaché à la majorité présidentielle, Michel Lanoy, 59 ans, représentant LR/Oser la France, l'ex- LFI Gautier Weinmann pour la République souveraine et enfin Dominique Gai pour Lutte ouvrière.

Marine Le Pen est perçue comme la favorite puisqu'elle est déjà bien ancrée dans le département. En 2022, lors des dernières législatives, elle a été élue avec 61,03% des voix dans sa circonscription, lors du deuxième tour face à l'écologiste Marine Tondelier, qui avait obtenu 38,97%. La députée a même failli passer au premier tour avec 53,96% des voix mais en a été empêché par le seuil technique nécessaire à la validation de l'élection au premier tour. Elle a conservé ce poste depuis 2017, où elle avait obtenu 58,60% des suffrages exprimés au second tour.

La liste RN y a aussi largement dominé les élections européennes avec 61% des voix. Un score tout à fait exceptionnel qui démontre que la circonscription est un fief électoral du Rassemblement national désormais.

