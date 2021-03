Interview de Meghan et Harry : un message pour Elizabeth II et des accusations de racisme

HARRY ET MEGHAN. Dans une interview choc accordée à Oprah Winfrey, Meghan Markle et le prince Harry se sont montrés très durs envers la famille royale, regrettant notamment des insinuations racistes. En épargnant Elizabeth II.

On savait les rapports au sein de la famille royale britannique complexes, il a suffi d'une interview de Meghan Markle et du prince Harry pour que les tensions et les rancoeurs s'exposent au grand jour. Jamais le palais de Buckingham n'a été à ce point fragilisé médiatiquement depuis la mort de lady Diana, aux côtés de son amant sous le pont de l'Alma à Paris. Meghan Markle et Harry ont très certainement mesuré l'impact de leurs propos et de l'onde de choc générée par cette interview, accordée à Oprah Winfrey, l'intervieweuse la plus écoutée aux Etats-Unis. Il faut dire que les deux époux, qui ont décidé de s'installer aux Etats-Unis et de renoncer à leurs titres royaux, ont décidé de vider leur sac. Meghan Markle a livré son sentiment : la famille royale ne souhaitait pas que leur fils Archie puisse jouir du titre de "prince", compte tenu de ses origines. La comédienne assure que des membres de la famille ont "eu des conversations sur la couleur de peau" de leur enfant, s'inquiétant de savoir "à quel point elle serait foncée à sa naissance". Des accusations de racisme formulées sans donner le moindre nom ou précisions sur les personnes qui auraient pu les tenir.

Meghan Markle, manifestement très affectée, a aussi insisté sur le manque de soutien et la manière dont, selon elle, "The Firm"- l'un des surnom de la famille royale - a toujours agi pour la tenir à l'écart. L'actrice américaine a d'ailleurs fait savoir qu'elle avait eu des pensées suicidaires. "Je ne voulais plus être en vie. Et c'était une pensée constante, très claire, réelle et effrayante", a-t-elle dit, les larmes aux yeux. "C'est seulement une fois mariée que tout a commencé à vraiment empirer, que j'ai compris que non seulement je n'étais pas protégée, mais qu'ils étaient disposés à mentir pour protéger d'autres membres de la famille".

L'épouse du prince Harry a toutefois tenu à adresser un message à la souveraine Elizabeth II, pour lui faire comprendre qu'elle n'avait rien à lui reprocher, bien au contraire. "Il y a la famille, et ensuite il y a les personnes qui dirigent l'institution, ce sont deux choses distinctes et il est important de pouvoir les compartimenter parce que la reine, par exemple, a toujours été extraordinaire avec moi", a-t-elle déclaré.

Harry "déçu" par son père

Harry a aussi pris la parole au cours de cette interview, marquant son attachement à son épouse et approuvant sa démarche. Il n'a pas caché que leur départ et leur choix de vivre de l'autre côté de l'Atlantique a été accéléré par leur crainte de devoir subir les non-dits durant des années. Harry a insisté sur sa peur que "l'histoire se répète", en référence à la mort de sa mère. "J'ai eu trois conversations avec ma grand-mère, et deux conversations avec mon père avant qu'il n'arrête de prendre mes appels. Et après il a dit, 'peux-tu mettre tout ça par écrit?'", a-t-il lancé, ému, se disant "vraiment déçu" par le comportement de sa famille. "J'étais coincé dans un système, comme le sont mon père et mon frère aussi d'ailleurs. Et j'ai beaucoup de compassion pour cela", a-t-il toutefois nuancé.

Le prince Harry et son épouse avaient pourtant débuté 2021 de la plus belle des façons. Le couple avait profité de la Saint-Valentin pour annoncer la grossesse de Meghan sur les réseaux sociaux. D'abord par l'intermédiaire d'un photographe et ami de longue date de l'actrice américaine, Misan Harriman. "Meg, j'étais là à ton mariage pour être témoin de cette histoire d'amour qui commençait, et mon amie, je suis honorée de la voir grandir. Félicitations au Duc et à la Duchesse de Sussex pour cette joyeuse nouvelle !" avait-il posté sur Twitter, en accompagnant son message d'une photo du couple. Le cliché en noir et blanc montre les amoureux tout sourire installés au pied d'un arbre, la main de Meghan posée sur son ventre arrondi. Un porte-parole a ensuite partagé la nouvelle auprès des médias britanniques en indiquant : "Nous confirmons que Archie s'apprête à devenir grand-frère. Le duc et la duchesse de Sussex sont ravis d'attendre leur deuxième enfant".