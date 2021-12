Emily in Paris : à partir de quelle heure voir la saison 2 sur Netflix ce mercredi ?

EMILY IN PARIS SAISON 2. Emily est de retour pour de nouvelles aventures parisiennes. La saison 2 d'Emily in Paris est mise en ligne sur Netflix ce mercredi 22 décembre 2021.

[Mis à jour le 21 décembre 2021 à 14h49] Emily in Paris est de retour ce mercredi sur Netflix. La saison 2 de la série de Darren Star avec Lily Collins est mise en ligne sur la plateforme de streaming ce mercredi 22 décembre 2021. Les lève-tôts devront patienter avant de découvrir les nouveaux épisodes des aventures de cette américaine dans la capitale française puisque, comme toutes les séries originales Netflix, la saison 2 d'Emily in Paris est à découvrir dès 9h01.

Cette seconde saison de la série américaine réserve son lot de rebondissements aux fans. Si l'on en croit la bande-annonce de cette suite très attendue des fans, Emily aura bien des dilemmes amoureux à résoudre ! Entre Gabriel et un camarade anglophone rencontré en cours de français, le coeur de la jeune femme vascille, alors qu'elle est pourtant bien décidée à se consacrer à sa carrière. Emily in Paris est une série créée par le créateur de Sex and the City, Darren Star. En 2020, elle est la série comique la plus regardée sur la plateforme de streaming Netflix. Au casting, on retrouve Lily Collins dans le rôle-titre, face à Philippe Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Camille Razat ou encore Lucien Laviscount. Ci-dessous, retrouvez toutes les informations sur la saison 2 d'Emily in Paris.

Voir la bande-annonce de la saison 2 d'Emily in Paris

Les aventures d'Emily dans la capitale française ne s'arrêteront pas de sitôt. Après le succès de la première saison sur Netflix, Emily in Paris aura bien droit à une saison 2. La suite de la série romantique sera disponible en intégralité sur la plateforme de streaming à partir du 22 décembre 2021.

Casting d'Emily in Paris