Outer Banks : la saison 4 est enfin disponible sur Netflix... Mais il manque des épisodes

Série adorée des ados et des jeunes, "Outer Banks" est de retour pour sa quatrième saison sur Netflix. Mais les abonnés remarqueront que tous les épisodes ne sont pas encore en ligne ce jeudi.

Les Pogues sont de retour. Netflix a mis en ligne ce jeudi 10 octobre 2024 les nouveaux épisodes d'Outer Banks. La série portée par Chase Stokes et Madelyn Cline revient pour une saison 4 sur la plateforme de streaming. Si vous êtes passés à côté du phénomène, sachez qu'Outer Banks est une série particulièrement plébiscitée par les adolescents et les plus jeunes abonnés de la plateforme de streaming, qui suit une bande d'ados partie sur une île déserte à la recherche d'un légendaire trésor.

Bonne nouvelle pour les fans d'Outer Banks : les premiers épisodes de la saison 4 ont bien été mis en ligne ce jeudi 10 octobre 2024. Mauvaise nouvelle pour les fans impatients : la saison 4 est découpée en deux parties. Les épisodes 1 à 5 sont mis en ligne ce jeudi, mais il faudra patienter encore un peu pour découvrir les épisodes 6 à 10, qui viendront conclure la saison 4.

Il semblerait que la sortie en deux parties soit désormais la stratégie qu'adopte la plateforme de streaming pour ses séries phares, puisque Stranger Things, Emily in Paris ou encore La chronique des Bridgerton ont également bénéficié d'une sortie en deux parties de leurs dernières saisons. La seconde partie de la saison 4 d'Outer Banks sera mise en ligne sur Netflix dans un mois, le 7 novembre 2024.

Synopsis - Une bande d'adolescents, surnommée "Pogues", part à la recherche d'un légendaire trésor, lié à la disparition du père de l'un d'entre eux. Mais cette nouvelle aventure regorge de dangers...

Chase Stokes : John B.

Madelyn Cline : Sarah Cameron

Rudy Pankow : JJ

Madison Bailey : Kiara

Jonathan Daviss : Pope

Carlacia Grant : Cleo

Drew Starkey : Rafe Cameron

Charles Esten : Ward Cameron

Caroline Arapoglou : Rose

Julia Antonelli : Wheezie

Charles Halford : Big John

Adina Porter : Sheriff Peterkin

Elizabeth Mitchell : Carla Limbrey

Fiona Palomo : Sofia

Austin North : Topper

Nicholas Cirillo : Barry

Jesse C. Boyd : Renfield

Où voir Outer Banks en streaming ?

Avec l'essor des plateformes de streaming, il est parfois difficile de savoir sur quel site se rendre pour regarder les nouvelles saisons de ses séries préférées. Outer Banks est une série Netflix qui est donc disponible en intégralité sur la plateforme au N rouge depuis sa première saison. Il faut donc un abonnement pour découvrir les derniers épisodes, dont les prix sont fixés à 5,99 euros par mois (abonnement avec pubs), 13,49 euros par mois (abonnement standard sans pub) ou 19,99 euros par mois (abonnement premium sans pub).