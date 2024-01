"Sulfureux" et "insoutenable", ce thriller choc fait un véritable carton sur Prime Video

Véritable phénomène sur TikTok, ce film anglais au scénario traumatisant fait un carton en streaming depuis sa sortie fin décembre.

Le carton cinématographique du moment vient de Prime Video. Un thriller mis en ligne sur la plateforme de streaming fin décembre 2023 trône en tête du classement depuis sa sortie. Sur les réseaux sociaux, et particulièrement sur TikTok, ce long-métrage alimente les conversations et fait le buzz, certaines scènes étant devenues mémorables pour les utilisateurs.

Saltburn est un film réalisé par Emerald Fennell, dont le travail était déjà salué pour l'impactant Promising young woman. Ce thriller gothique sur fond de critique de classe sociale suit le jeune Oliver Quick, étudiant d'Oxford qui se rapproche du charismatique (et aristocratique) Felix Catton. Ce dernier l'invite dans son manoir familial de Saltburn le temps d'un été. Le rêve va rapidement virer au cauchemar...

Au casting de Saltburn, on retrouve des acteurs montants du cinéma britannique. Barry Keoghan, bouleversant dans Les Banshees d'Inisherin et Mise à mort du cerf sacré, incarne le personnage principal après une incursion dans les films de super-héros The Batman et Les Eternels. Il donne la réplique à Jacob Elordi, étoile montante du moment, révélé dans The Kissing Booth et Euphoria. Il incarne actuellement Elvis Presley dans Priscilla de Sofia Coppola. Ils donnent la réplique à Rosamund Pike (Gone Girl), Richard E. Grant (Loki), Alison Oliver (Conversations with friends) et Carey Mulligan (Maestro).

Saltburn a divisé la critique, car jugé "malaisant". Du côté de la presse française, le film obtient la note de 2,8/5. Si Le Figaro salue "un conte gothique ravageur et somptueux", Première déplore un long-métrage "aussi tape-à-l'oeil et creux que le monde qu'il dépeint". Mais le film est malgré tout devenu un véritable phénomène auprès des abonnés de Prime Video.

Sur les réseaux sociaux, il fait l'objet de beaucoup de discussions et de commentaires. Sur TikTok, le hashtag dédié au film a généré plus de 3,2 milliards de vues. En cause : ses débuts "gothiques" , sa mise en scène "sulfureuse", mais aussi le tournant surprenant que prend l'intrigue, qui en a laissé plus d'un bouche bée. Une étonnante scène de baignoire fait notamment beaucoup réagir, on n'en dira pas plus...

Quoi qu'il en soit, Saltburn fait suffisamment parler pour atteindre le haut du classement des meilleurs visionnages du moment. Cela fait plusieurs semaines que le film est premier des longs-métrages les plus visionnés de Prime Video dans de nombreux pays à travers le monde, dont la France, selon les données de Flixpatrol. Si vous aussi vous souhaitez découvrir ce long-métrage, rendez-vous sur la plateforme de streaming par abonnement d'Amazon.