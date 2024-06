Mon petit renne : la vraie Martha dénonce un "mensonge" et porte plainte contre Netflix

Après le succès fulgurant de la série britannique au printemps, celle qui a été identifiée comme la vraie Martha sort du silence et a décidé de poursuivre la plateforme de streaming en diffamation.

C'est un revers de médaille pour Netflix. Alors que la série Mon Petit Renne a connu un succès fulgurant lors de sa sortie sur la plateforme de streaming en avril dernier, ce carton a aujourd'hui des retombées judiciaires. La série, qui serait "une histoire vraie" comme il est indiqué à l'écran, raconte comment un humoriste qui travaille dans un bar devient rapidement l'obsession d'une femme vulnérable et seule dénommée Martha. Le coup de cœur vire au harcèlement jusqu'à un point de non retour.

Malgré que le créateur de la série ait supplié les internautes de ne pas mener l'enquête, des fans de Mon Petit Renne ont découvert l'identité de la vraie Martha. Il l'aurait identifiée comme étant une certaine Fiona Harvey, et des menaces auraient été proférées à son encore. Cette dernière a fait savoir dans une plainte déposée contre Netflix, consultée par l'AFP, que la mention comme quoi la série serait "une histoire vraie" serait "le plus grand mensonge de l'histoire de la télévision". Elle a demandé 170 millions de dollars de dédommagement.

La plaignante estime avoir été diffamée par la plateforme de streaming et dit avoir subi des dommages moraux en conséquences : "C'est un mensonge raconté par Netflix et par le créateur de la série, Richard Gadd, par avidité et soif de célébrité ; c'est un mensonge destiné à attirer davantage de téléspectateurs, d'attention, gagner plus d'argent et détruire vicieusement la vie de la plaignante, Fiona Harvey" car "c'était une meilleure histoire que la réalité", est-il stipulé dans le document. Lors d'une interview télévisée le 9 mai dernier chez Piers Morgan, cette dernière a démenti totalement avoir jamais harcelé Richard Gadd ou l'avoir attaqué. Netflix n'a pas répondu de son côté aux sollicitations de l'Agende France Presse.

Une histoire vraie avec quelques différences

Mon Petit Renne serait inspiré directement de l'expérience vécue par Richard Gadd, créateur et acteur principal de la série. En 2015, alors âgé d'une vingtaine d'années, il dit avoir été victime d'une stalkeuse plus âgée. Mais pour qu'elle ne se reconnaisse pas dans la série ou qu'elle ne soit pas harcelée à son tour, le comédien a assuré avoir changé certains événements et les noms des protagonistes.

Parmi les principaux changements qui auraient été opérés par la série de Netflix, on retrouve la conclusion même de cette histoire. Dans la série, Martha est arrêtée et plaide coupable de harcèlement, écopant neuf mois de prison et une injonction d'éloignement pour cinq ans. Dans la vraie vie, on ne sait pas vraiment ce qu'est devenue la véritable stalkeuse. Richard Gadd assurait dans les colonnes du Times qu'elle n'est cependant pas allé en prison mais qu'elle avait bien l'interdiction de le contacter. Le créateur de la série assure ainsi qu'il ne voulait pas "jeter en prison quelqu'un d'aussi instable mentalement" mais que la situation était "résolue".

Quelle est l'intrigue de Mon Petit Renne ?

Donny Dunn est un humoriste fauché qui travaille comme barman. Il fait la rencontre de Martha, une femme seule qui développe une obsession pour lui. Cette relation malsaine vire au harcèlement et va avoir de terribles répercussions, le forçant à affronter un traumatisme profondément enfoui. Inspirée du seul en scène de Richard Gadd primé et présenté au festival Fringe d'Edimbourg.

Quels acteurs au casting de Mon Petit Renne ?

Richard Gadd : Donny

Jessica Gunning : Martha

Nava Mau

Où voir Mon Petit Renne en streaming ?

Mon Petit Renne est une mini-série en sept épisodes d'une durée d'une trentaine de minutes environ. Pour la découvrir, c'est exclusivement sur la plateforme de streaming Netflix qu'il faut se rendre. Le géant de l'audiovisuel est accessible uniquement par abonnement. Plusieurs offres existent : la standard avec pub (5,99 euros par mois), la standard (13,49 euros par mois) et la premium (19,99 euros par mois).