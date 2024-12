Anatomie d'un come back : Renault comme vous ne l'avez jamais vue sur Prime Video

Anatomie d'un come back est un documentaire immersif au sein de l'entreprise Renault. Les quatre épisodes de la minisérie sont disponibles en streaming depuis le13 décembre 2024 sur Prime Video.

Le monde de l'automobile fascine et les plateformes l'ont bien compris ! Entre fictions (Ford VS Ferrari, Senna, Rush) et documentaires (Drive to survive) les sites de streaming se sont emparées du sujet ! Cette fois-ci, c'est le constructeur Renault qui a ouvert ses portes aux caméras pour un documentaire exclusif qui retrace le come back impressionnant d'une entreprise encore au bord de la faillite en 2021.

Cette série, créée par Nicolas Valode et Cédric Féour, a la particularité d'immerger le spectateur dans les coulisses de Renault Group et de lui révéler de nombreux secrets de fabrication. Une première dans un monde de l'automobile encore très fermé. Anatomie d'un come back est disponible sur Prime Video depuis le 13 décembre 2024.

De quoi parle Anatomie d'un come back ?

Créée en 1898, l'entreprise Renault a représenté pendant plus d'un siècle l'excellence automobile à la Française. De véhicules de légende en innovations, le constructeur s'est longtemps imposé parmi les plus grands du secteur. Pourtant, à la fin des années 2010, le constructeur automobile enchaîne une série noire qui le pousse au bord de la faillite en 2021. Pour retrouver le succès d'antan, le groupe nomme l'italien Luca de Meo comme PDG. Et c'est le début de la Renaulution ! L'entreprise opère une transformation spectaculaire et diversifie ses activités sans perdre de vue la qualité qui a fait sa réputation. Pour tout comprendre de cette renaissance historique, des caméras françaises ont accédé en exclusivité au quotidien de Luca de Meo et de ses collaborateurs. Des bureaux de l'entreprise aux écuries F1, l'entreprise est prête a tout montrer !

Où découvrir Anatomie d'un come back en streaming ?

La minisérie Anatomie d'un come back est disponible en streaming sur la plateforme de VOD Prime Video depuis le 13 décembre 2024. Cette docu-série se compose de 4 épisodes d'une quarantaine de minutes chacun. Pour y accéder et découvrir tous les secrets de la maison Renault, vous pouvez vous abonner à la plateforme pour 6,99 euros par mois.