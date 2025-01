LOL IRL : Prime Video offre un spin off de l'émission culte, qu'est-ce qui change ?

LOL IRL est une émission de divertissement française et spin-off du célèbre LOL : qui rit, sort, diffusé depuis 2021. Cette adaptation sera diffusée en streaming sur Prime Video courant 2025.

2021, dans un monde déprimé par le COVID, une nouvelle émission de divertissement débarque pour redonner le sourire aux téléspectateurs : LOL, qui rit, sort. Elle est présentée par Philippe Lacheau et produite par Endemol. Le concept de l'émission est très simple : dix humoristes sont réunis dans la même pièce et doivent y rester le plus longtemps possible. La seule règle ? Éviter de rire à tout prix. Les dix joueurs vont donc tenter de provoquer l'hilarité de leurs adversaires, mais aussi de garder leur sérieux.

Le concept de cette émission déjà culte nous vient du Japon et a déjà conquis de nombreux pays comme l'Australie, le Mexique ou encore le Canada et des spin-off ont déjà vu le jour, a l'instar de LOL : IRL. La différence : celle-ci ne se déroulera plus dans une pièce fermée, mais dans la rue ! Pour le moment, Prime Video n'a pas annoncé de date de sortie ni les humoristes et comédiens au casting, mais l'émission sera présentée en streaming dans le courant de l'année 2025.

Quel est le concept de LOL : IRL ?

On prend les mêmes et on recommence… Mais on change de décors ! Philippe Lacheau animera cette fois une émission qui sera tournée directement IRL (In real life : dans la vraie vie) ! Les joueurs, toujours des humoristes et des comédiens, s'affronteront cette fois dans des lieux publics "banals" comme des supermarchés, des parcs ou la rue. Leur mission ? Faire rire des passants. Caméras cachées obligent, ces passants ne savent pas qu'ils participent à une émission pour garantir des réactions naturelles. Les deux artistes qui obtiennent le plus de rire après six heures de jeu, gagneront une place en finale !

Où découvrir LOL : IRL en streaming ?

Lol : IRL sera diffusé en streaming dans le courant de l'année 202X sur Prime Video. Depuis 2016, la plateforme du géant Amazon propose de nombreuses émissions de divertissement, séries et films internationaux ou français comme LOL : qui rit, sort et LOL : IRL.