Heartstopper : à partir de quelle heure voir la saison 3 sur Netflix ?

Le touchant teen-drama LGBT friendly de Netflix est de retour pour une saison 3 ce jeudi. Mais à partir de quelle heure sortent les nouveaux épisodes ?

C'est l'une des séries les plus bienveillantes et les plus attachantes de Netflix. Depuis 2022, Hearstopper, adaptation du roman graphique d'Alice Oseman, fait fondre le coeur des abonnés de la plateforme de streaming en racontant avec beaucoup d'émotion et de sensibilité la romance entre Nick et Charlie, deux lycéens qui tombent amoureux alors que tout semble les opposer.

Netflix met en ligne la troisième saison de la série ce jeudi 3 octobre 2024. Comme toutes les autres productions originales de la plateforme de streaming, c'est à partir de 9h01 que les 8 épisodes sont mis en ligne. Après le voyage à Paris, la relation entre Charlie et Nick va continuer de s'approfondir, tandis que de nouveaux personnages font leur entrée. Le casting s'enrichit en effet de la présence de Jonathan Bailey (La chronique des Bridgerton), Hayley Atwell (Agent Carter, Mission Impossible : Dead Reckoning) et Eddie Marsan (Ray Donovan).

Quelle est l'intrigue de Heartstopper ?

Charlie, un lycéen introverti ouvertement homosexuel, et Nick, un rugbyman populaire, se rencontrent au lycée Truham. Charlie tombe rapidement amoureux, et Nick commence à s'interroger sur son orientation sexuelle à mesure qu'il se rapproche de Charlie.

Quels acteurs sont au casting de Hearstopper ?

Joe Locke : Charlie Spring

Kit Connor : Nicholas "Nick" Nelson

William Gao : Tao Xu

Yasmin Finney : Elle Argent

Corinna Brown : Tara Jones

Kizzy Edgell : Darcy Olsson

Tobie Donovan : Isaac Henderson

Cormac Hyde-Corrin : Harry Greene

Rhea Norwood : Imogen Heaney

Jenny Walser : Victoria "Tori" Spring

Olivia Colman (VF : Anne Dolan) : Sarah Nelson, la mère de Nick

Jack Barton : David Nelson, le frère aîné de Nick (depuis la saison 2)

Où voir Hearstopper en streaming ?

Heartstopper est une série qui n'est pas diffusée à la télévision et qui ne peut être vue qu'en streaming. C'est la plateforme Netflix qui propose exclusivement les épisodes. Il faut donc souscrire à un abonnement, dont le prix peut varier entre 5,99 euros par mois (abonnement avec publicités), 13,49 euros par mois (abonnement standard) et 19,99 euros par mois (abonnement premium), pour binge-watcher cette série romantique.