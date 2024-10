Jeu intérieur : un nouveau thriller horrifique disponible sur Netflix pour Halloween

Vision cauchemardesque d'un soirée entre amis pré-mariage avec Jeu intérieur, disponible sur Netflix.

Une réunion entre anciens copains de la fac qui tourne mal : bienvenue dans Jeu intérieur, sorte de Jumanji psychologique où les protagonistes réunis dans une grande maison lugubre sont victimes d'hallucinations et de changements de personnalités après un jeu. Une programmation à l'approche d'Halloween qui viendra compléter l'offre de la plateforme de streaming ce mois-ci : Les Bad Guys : un bonbon ou un casse, CTRL, La plateforme 2 etc.

Le film, réalisé par Greg Jardin, est disponible sur Netflix à partir du 4 octobre. Au casting d'Un jeu intérieur, Netflix a réuni de jeunes acteurs pour constituer sa bande d'amis en sursis. Autour de la valise, on compte notamment Brittany O'Grady (The White Lotus), James Morosini (Feud), Gavin Leatherwood (Les nouvelles aventures de Sabrina) et Alexia Debnam-Carey (Fear the Walking Dead).

Quelle est l'intrigue du film Jeu intérieur ?

Avant un mariage, d'anciens amis de l'université se retrouvent pour une soirée, mais leur rencontre tourne au cauchemar lorsqu'un invité surprise se présente avec une mystérieuse valise contenant une mystérieuse machine qui permet aux convives de changer de corps. Invités à participer à ce jeu tordu, les amis découvrent alors des vérités cachées, entre désirs réprimés et vieilles rancunes.

Quels acteurs au casting du film Jeu intérieur ?

Brittany O'Grady : Shelby

James Morosini : Cyrus

Gavin Leatherwood : Dennis

Nina Bloomgarden : Maya

Alycia Debnam-Carey : Nikki

Reina Hardesty : Brooke

Devon Terrell : Reuben

David W. Thompson : Forbes

Madison Davenport : Beatrice

Hailee Keanna Lautenbach : Hattie

Dana Millican : Driver

Où voir le film Jeu intérieur en streaming ?

Vous pouvez visionner le film Jeu d'intérieur en exclusivité sur Netflix depuis le 4 octobre 2024. Il est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).