GTMAX : motocross, courses-poursuites et braquage de haut vol sur Netflix

"GTMAX" est un film d'action français réalisé par Olivier Schneider qui se déroule dans l'univers des motocross et des braquages.

Olivier Scheiner, ancien cascadeur ayant participé à des films comme Taken (2007), 007 Spectre (2015) et Mourir peut attendre (2022), arrive sur Netflix avec GTMAX, son premier projet en tant que réalisateur. Le film (du même producteur que Balle Perdue), à travers des scènes d'action à grande vitesse et des braquages à haute tension, plonge les abonnés dans un univers haletant combinant sports mécaniques et courses-poursuites au cœur de Paris.

À l'affiche de ce film musclé, Ava Baya (actrice que l'on retrouve dans Une amie dévouée ou Notre-Dame brûle, mais qui a aussi participé à The Voice) campe le rôle de Soélie, une jeune prodige du motocross. Le casting est complété par Riadh Belaïche, Jalil Lespert, Jérémie Laheurte, Clémentine Célarié et Gérard Lanvin.

Quelle est l'intrigue de GTMAX ?

Dans GTMAX, la famille Carella, propriétaire d'un terrain de motocross, se retrouve endettée. Pour y remédier, Soélie, ancienne pro de la moto qui a renoncé à ses rêves après un accident, va devoir surmonter ses peurs en se replongeant dans le monde des courses. Son frère Michaël a été recruté pour un dangereux braquage et pour lui sauver la mise, elle va devoir modifier des scooters TMAX… Sera-t-elle aussi capable de reprendre le guidon ?

Quels acteurs au casting de GTMAX ?

Ava Baya : Soélie

Riadh Belaïche : Michaël

Jérémie Laheurte : Landry

Jalil Lespert : Elyas

Thibaut Evrard : Reda

Samir Decazza : Yacine

Clémentine Célarié : Hélène

Gérard Lanvin : Daniel

Où voir GTMAX en streaming ?

Les amateurs de films d'action et de sports mécaniques peuvent profiter des scènes d'action haletantes de GTMAX depuis le 20 novembre 2024 sur Netflix. Pour cela, il suffit d'être abonné à la plateforme de streaming. Trois options s'offrent à vous : un abonnement essentiel avec publicités (5,99 euros par mois), un abonnement standard sans publicités (13,49 euros par mois) ou la formule premium (19,99 euros par mois).