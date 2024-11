Our Little Secret : de quoi parle la rom-com de Noël avec Lindsay Lohan sur Netflix ?

Nouveau film de fin d'année disponible sur Netflix : Our Little Secret, avec Lindsay Lohan dans le rôle principal. Les infos sur le programme.

Grosse pagaille familiale en vue avec ce film de Noël made in Netflix, qui débarque sur la plateforme de streaming ce 27 novembre. Deux ex fâchés découvrent qu'ils vont devoir passer Noël ensemble avec leurs nouveaux partenaires… dont ils découvrent qu'ils sont frère et sœur. Le film est réalisé par Stephen Herek (Les 101 Dalmatiens-1996) et écrit par Hailey DeDominicis, dont c'est le premier scénario de long métrage.

Au casting de ce film américain, Lindsay Lohan qu'on ne présente plus (Mère-fille, mode d'emploi, Mean Girls), entourée d'Ian Harding (Pretty Little Liars), Kristin Chenoweth (Glee), Jon Rudnitsky (Un coeur à prendre), et Katie Baker (Edward aux mains d'argent).

Quelle est l'intrigue du film Our Little Secret ?

À l'occasion des fêtes de Noël, Avery rencontre sa nouvelle belle-famille et découvre que son beau-frère n'est autre que… son ancien compagnon. Ils décident de cacher leur relation passée, mais pas sans difficultés ni situations embarrassantes.

Quels acteurs au casting du film Our Little Secret ?

Lindsay Lohan : Avery

Ian Harding : Logan

Kristin Chenoweth : Erica

Jon Rudnitsky : Cameron

Katie Baker : Cassie

Jake Brennan : Callum

Dan Bucatinsky : Leonard

Tim Meadows : Stan

Judy Reyes : Margaret

Ash Santos : Sophie

Henry Czerny : Mitchell

Bobbie Eakes : Cheryl

Melinda Tanner : Ida

Mim Drew : Susan

Jade Fernandez : Holly

Brian Unger : Paul

Où voir le film Our Little Secret en streaming ?

Pour regarder le film de Noël Our Little Secret, disponible depuis le 27 novembre 2024, il faut s'abonner à Netlflix. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).