Disaster Holiday : synopsis, casting, streaming… Tout sur la comédie familiale sud-africaine de Netflix

Rare à la télévision et sur les plateformes, l'Afrique du Sud s'illustre sur Netflix à l'occasion d'un film proposé à ses spectateurs, Disaster Holiday.

Les occasions sont rares de voyager en Afrique du Sud via le prisme d'un écran. Netflix en donne l'occasion à ses abonnés avec une comédie familiale diffusée depuis le 13 décembre 2024. Il s'agit de Disaster Holiday, disponible à partir du 13 décembre sur la plateforme de streaming. Dans un scénario classique où une famille de cinq membres enchaîne les difficultés sur la route des vacances.

La créatrice et réalisatrice sud-africaine de ce film feel-good s'appelle Retable Ramaphakela et a officié pour la plateforme au N rouge avec Miseducation, une série sortie en 2023 qu'elle a scénarisé ou encore How to Ruin Love et How to Ruin Christmas en tant que productrice.

Pour incarner le rôle principal du papa débordé mais plein de bonne volonté, Netflix a fait appel à Kenneth Nkosi, un acteur bien connu dans son pays mais aussi Lunathi Mampofu, connue pour son rôle dans la telenovela locale The River.

Quelle est l'intrigue du film Disaster Holiday ?

Un père de famille nombreuse totalement accro à son travail doit se rendre à Durban pour un important rendez-vous pour sa carrière. Bien décidé de se rapprocher de ses enfants, il veut joindre l'utile à l'agréable et leur propose un road trip familial pour se rendre sur place. Mais rien ne va se passer comme prévu pendant le voyage.

Quels acteurs au casting du film Disaster Holiday ?

Kenneth Nkosi

Lunathi Mampofu

Kopano Mahlasi

Tina Jaxa

Jacques Adriaanse

Où voir le film Disaster Holiday en streaming ?

Pour regarder le film Disaster Holiday, disponible à partir du 13 décembre 2024, il faut s'abonner à Netflix. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).