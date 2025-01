Wallace et Gromit la palme de la vengeance : le film à voir en famille sur Netflix cette semaine

Wallace et Gromit, la palme de la vengeance est un film d'animation américain réalisé par Nick Park et second long métrage de la franchise. Il est diffusé en streaming sur Netflix depuis le 3 janvier 2025.

20 ans après Wallace et Gromit : Le mystère du lapin garou, Nick Park, réalise Wallace et Gromit : La palme de la vengeance, le second long-métrage du célèbre duo. Il s'agira également du sixième contenu de la franchise. Le dernier, Sacré Pétrin révélé en 2008, avait remporté la palme du meilleur court métrage aux Oscars ainsi que plusieurs autres nominations prestigieuses.

Presque 17 ans plus tard, ce sont les personnages de ce court-métrage qui reviennent enchanter le jeune public et leurs parents. À noter, l'acteur qui doublait originalement Wallace, Peter Sallis, est décédé en 2017 et est remplacé par Ben Whitehead en VO. Wallace et Gromit : La palme de la vengeance est disponible en streaming sur Netflix depuis le 3 janvier 2025.

Quelle est l'intrigue de Wallace et Gromit : La Palme de la vengeance ?

Fidèle à lui-même, l'inventeur Wallace est très occupé par ses inventions. Mais sa passion tourne à l'obsession quand il créé un nain robotisé intelligent. Gromit réalise que son maître est peu à peu hypnotisé par ce robot plus vivant que nature. Et quand une série de crimes étranges sont commis dans les alentours, Gromit commence à se demander si ce nain ne nourrirait pas des ambitions machiavéliques.

Quel casting pour doubler Wallace et Gromit : La palme de la vengeance ?

Jean-Loup Horwitz : Wallace

Wallace Patrick Messe : Inspecteur Mac Intosh

Inspecteur Mac Intosh Marine Duhamel : Mukherjee

Mukherjee Vincent de Boüard : Norbot

Où découvrir Wallace et Gromit : La palme de la vengeance en streaming ?

Wallace et Gromit : La palme de la vengeance, est disponible en streaming sur Netflix en France depuis le 3 janvier 2025. La célèbre plateforme de VOD propose également d'autres contenus de la franchise comme Wallace et Gromit : Le mystère du lapin garou, mais aussi de nombreux autres films d'animation à voir en famille. Vous pouvez vous abonner au service en optant pour une de ces trois formules : basique avec publicités (5,99 euros par mois), essentielle (13,49 euros par mois) ou premium (19,99 euros par mois).