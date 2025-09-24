All of you : une romance à découvrir sur Apple TV+

"All of you" est une romance créée par Brett Goldstein et William Bridges à voir sur Apple TV+.

All of you est une comédie romantique créée par William Bridges (Black Mirror) et Brett Goldstein (Ted Lasso, Shrinking) et le fruit de dix ans de collaboration entre les deux scénaristes. L'intrigue suit deux meilleurs amis d'universités aux sentiments inavoués, qui se recroisent et se séparent au fil des ans. All of you sort sur Apple TV+ le 26 septembre 2025.

La série permet aux fans de Ted Lasso de retrouver Brett Goldstein, qui a incarné l'un de leur personnage préféré. Cette fois, on le retrouve dans un rôle très différent de celui du taciturne Roy Kent, coach associal et grossier. Il donne la réplique à Imogen Poots et Jenna Coleman.

Quelle est l'intrigue de All of you ?

Simon et Laura sont les meilleurs amis du monde, et encore plus que ça. Tous deux sont secrètement amoureux, mais ce qui aurait déboucher sur une belle histoire d'amour tourne court quand les deux amis testent une nouvelle technologie permettant d'identifier son âme-sœur. Lorsqu'ils découvrent qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre, c'est le début d'une lutte acharnée contre une attirance indéniable qui durera 12 ans. Alors que leurs vies de familles respectives sont bouleversées par ces sentiments incontrôlables depuis trop longtemps, Simon et Laura vont devoir faire un choix.

Quel acteurs pour le casting de All of You ?

Brett Goldstein : Simon

Simon Imogen Poots : Laura

Laura Jenna Coleman : Robyn

Robyn Steven Cree : Lukas

: Lukas Zawe Ashton : Andrea

Andrea Éva Magyar : Jay Gorin

Jay Gorin Nadia Albina : Jennie

Jennie Jamie Langlands : Alex

Alex Alara-Star Khan : Sascha

Sascha Tariq Rasheed : Ekhard

Où visionner All of you en streaming ?

La romance All of you sort en streaming sur la plateforme Apple TV+ le 26 septembre 2025. Pour ne pas manquer cette sortie et pour découvrir d'autres contenus comme Ted Lasso, où Bret Goldstein incarne un des premiers rôles, ou comme Shrinking, où l'acteur a officié comme scénariste vous pouvez souscrire au service pour 9,99 euros par mois via un abonnement simple. Vous pouvez également opter pour le service myCANAL qui en plus des exclusivités et des contenus des bouquets Canal, vous offre un accès a la plateforme Apple TV+ (dès 19,99 euros par mois) .