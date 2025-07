Dexter Resurrection : le tueur en série de retour face à de nombreuses stars

Dexter, le retour : Michael C.Hall reprend son rôle de gentil psychopathe dans "Dexter : Résurrection" sur Paramount+. Les infos sur le programme.

Nouvelle vie, nouvelle ville. Dexter Morgan, le tueur en série le plus célèbre de la télévision, est de retour avec la série Dexter : Resurrection, et dix nouveaux épisodes disponibles à partir du 11 juillet 2025 sur Paramount++. L'anti-héros fait un retour remarqué, après l'arrêt de la série en 2013, un premier retour en 2021-2022 avec Dexter : New Blood puis un prequel en 2024 - Dexter : Les Origines - remontant aux années d'études du serial killer . Cette fois, son retour s'inscrit dans une suite directe et assumée, qui entend renouer avec l'essence des premières saisons tout en explorant de nouveaux horizons aussi bien géographiques que psychologiques.

Côté casting, la série aligne une distribution impressionnante, mêlant visages familier et nouvelles recrues de prestige. Michael C. Hall reprend évidemment son rôle. À ses côtés, Jack Alcott redevient son fils, désormais adulte et plus torturé que jamais, ainsi Davis Zayas dans le rôle d'angle Batista. Parmi les nouvelles têtes, Peter Dinklage (Game of Thrones) campe un antagoniste insaisissable et Uma Thurman (Kill Bill, Pulp Fiction) incarne un personnage redoutable. Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother) apparaît dans un contre-emploi glaçant, et Krysten Ritter (Jessica Jones, Breaking Bad) joue une tueuse raffinée.

Quelle est l'intrigue de la série Dexter : Résurrection ?

Dexter se réveille d'un long coma pour découvrir que Harrison a disparu. Déterminé à retrouver son fils et à réparer leurs liens, il le suit jusqu'à New York. Très vite son passé le rattrape, entre l'enquête toujours d'actualité du capitaine Angel Batista et d'anciens fantômes qui rôdent. À New York, Dexter est mêlé à un redoutable cercle de tueurs, dont Leon Prater, mystérieux milliardaire, sa responsable de la sécurité Charley et d'autres personnages plus inquiétants encore.

Quels acteurs au casting de la série Dexter : Résurrection ?

Michael C. Hall : Dexter Morgan

David Zayas : Angel Batista

Jack Alcott : Harrison Morgan

James Remar : Harry Morgan

Uma Thurman : Charley

Peter Dinklage : Leon Prater

Ntare Guma Mbaho Mwine : Blessing Kamara

Hadia Saraf : Claudette Walace

Dominic Fumusa : Melvin Oliva

Emilia Suarez : Elsa Rivera

Neil Patrick Harris : Lowell

Krysten Ritter : Mia

Eric Stonestreet : Al

David Dastmalchian : Gareth

Où voir la série Dexter : Résurrection en streaming ?

Le série Dexter : Résurrection est à regarder en exclusivité sur Paramount+ avec l'option Showtime à partir du 11 juillet 2025. Elle est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement soit directement à la plateforme de streaming pour un forfait de 7,99 euros par mois, soit via un partenaire. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant avec le pack Ciné/Séries à 29,99 euros en abonnement mensuel ou de 24 mois.