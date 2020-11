THE REVENANT - La scène de l'attaque d'ours reste dans les esprits des spectateurs ayant vu The Revenant avec Leonardo Dicaprio. Secrets de tournage.

[Mis à jour le 12 novembre 2020 à 20h50] Sorti en 2016, The Revenant a impressionné les critiques et les professionnels du cinéma, décrochant plusieurs Oscars (meilleurs réalisateurs, meilleure photographie...) mais surtout celui du meilleur acteur pour Leonardo DiCaprio, le premier de sa carrière. Après avoir vu le long-métrage d'AlAlejandro Gonzalez Iñárritu, difficile de ne pas garder en tête l'impressionnante scène de l'attaque de l'ours. Violente et brutale, son réalisme effraie et fascine à la fois. Lors de cette scène, le protagoniste de ce survival movie, Hugh Glass (DiCaprio) est seul dans une forêt et se fait attaque par un ours sauvage. Il se fait entraîner brutalement par l'animal, qui lui tire les bras et la jambe avant de le laisser pour mort.

Mais comment a été tournée cette scène de The Revenant ? Heureusement pour Leonardo DiCaprio, ce n'est pas un véritable ours qui a été utilisé pour la captation caméra. Alejandro Gonzalez Iñárritu a fait appel à la technique de la performance capture et au talent du cascadeur Glenn Ennis (Les 4 fantastiques, Man Of Steel, Game of Thrones...), qui incarne l'ours. Ce dernier a dû porter un costume bleu et une tête d'ours en plastique sur la tête durant toute sa performance. La scène a été tournée, avant d'être retravaillée numériquement pour donner l'impression qu'un véritable ours attaque Hugh Glass. De son côté, Leonardo DiCaprio a été balancé par des câbles attachés à un faux arbres. Un travail colossal qui a porté ses fruits lorsqu'on découvre le résultat final !

Synopsis - Véritable aventurier, Hugh Glass part vers l'Ouest en 1822 pour devenir tanneur de peaux aux côtés du capitaine Andrew Henry. Attaqué par un ours et gravement blessé, il survit miraculeusement à ses blessures. Mais le terrain empêche de le transporter. Henry finit par embaucher deux mercenaires pour le surveiller. Mais ils l'abandonnent sans défense.