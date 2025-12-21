Film de la troupe du Splendid, "Le Père Noël est une ordure" réunit toute la troupe, même le défunt Michel Blanc qui apparaît le temps d'une scène. L'avez-vous remarqué ?

Avec la saga des Bronzés, Le Père Noël est une ordure est une autre comédie culte de la troupe du Splendid. Dans le film de Jean-Marie Poiré sorti en 1982 qui adapte la pièce de théâtre, l'ensemble de la troupe se rassemble pour incarner des âmes en peine, le jour de Noël, qui ne manquent pas d'enchaîner les catastrophes dans l'immeuble du local de SOS Détresse-Amitié. Tous... sauf l'acteur Michel Blanc, qu'on ne voit pas dans le long-métrage.

L'acteur, décédé dans la nuit du 3 au 4 octobre 2024 des suites d'un malaise cardiaque, avait pris ses distances avec le reste de la troupe suite au tournage des Bronzés font du ski. Michel Blanc souhaitait en effet se lancer dans l'écriture de scénarios et dans la réalisation. Il a, plus tard, quitté la bande du Splendid pour se consacrer à des rôles plus sérieux et dramatiques que celui de l'inénarrable Jean-Claude Dusse qui lui collait à la peau.

"Les gens dans la rue m'appelaient mon pote ou me criaient t'as une ouverture, racontait-il alors pour justifier ses envies d'ailleurs, dans des propos rapportés par le Parisien. Bref, ils s'adressaient à Jean-Claude Dusse… Ça m'amenait vers une carrière qui ne m'intéressait pas. Je ne stimulais plus l'imaginaire des auteurs"

C'est pourquoi il n'apparaît pas dans Le Père Noël est une ordure. Du moins, pas physiquement, puisqu'on peut tout de même entendre sa voix au cours d'une séquence mémorable : c'est lui qui joue l'obsédé sexuel au téléphone qui insulte Thérèse. Avec, en prime, une réplique devenue culte que l'on n'oserait pas répéter en entier (le fameux "Je t'en.... Thérèse" et sa suite toute aussi fleurie), mais qui est régulièrement citée par les fans de la comédie française.

Synopsis - Le soir de Noël, le standard de SOS Détresse-Amitié reste ouvert grâce au dévouement de deux bénévoles : Thérèse (Anémone) et Pierre (Thierry Lhermitte). Un individu quelque peu obsédé (Michel Blanc) ne cesse d'ailleurs de leur passer des coups de fil. La directrice, Mme Musquin (Josiane Balasko), s'apprête quant à elle à rejoindre sa famille quand l'ascenseur tombe en panne. C'est le premier des incidents qui vont jalonner cette folle soirée. De nombreux personnages vont en effet s'inviter au standard et Thérèse et Pierre vont à tour à tour voir défiler M. Preskovitch, leur voisin (Bruno Moynot) et ses spécialités culinaires toutes répugnantes, Katia (Christian Clavier), un travesti désespéré, Josette (Marie-Anne Chazel) et son fiancé minable Félix (Gérard Jugnot). Tous vont provoquer un déluge de catastrophes en tout genre.

Ce film archi connu de la troupe du Splendid a eu un succès moyen en salle (1,5 millions d'entrées) mais il est réellement devenu culte après ses nombreux passages à la télévision. Beaucoup de répliques du film sont désormais inoubliables et hissées au rang de grands classiques du genre (« C'est c'la oui », « Ca dépend, ça dépasse »...). Le rôle de Josiane Balasko a été rajouté pour le film. Son personnage n'était en effet pas présent dans la pièce de théâtre éponyme dont le film est une adaptation. Par ailleurs, Michel Blanc est le seul membre de la troupe dont on entend la voix mais que l'on ne voit jamais à l'écran. Un remake américain du Père-Noël est une ordure est sorti en 2004 : Mixed Nuts.