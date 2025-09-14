Les nominations aux Oscars 2024 ont provoqué une petite polémique incluant le film Barbie. Même Ryan Gosling a réagi.

1,4 milliards de dollars au box office mondial, plus de 5 millions d'entrées en France, 8 nominations aux Oscars, un prix remporté... Mais tout de même une polémique. En 2023, le film Barbie était l'un des phénomènes de l'année. La comédie féministe réalisée par Greta Gerwig avec Margot Robbie et Ryan Gosling s'est distinguée dans les sorties comme l'un des plus gros succès de l'année, critique et populaire.

Sans surprise donc, il a été nommé à plusieurs Oscars pour l'édition 2024. Mais malgré ses 8 citations, l'annonce des nominations a provoqué la polémique. Si Barbie était nommé à l'Oscar du Meilleur film, elle n'a pas permis à sa réalisatrice Greta Gerwig ou à son actrice principale Margot Robbie d'être nommées dans leurs catégories respectives. En revanche, Ryan Gosling a été nommé (à raison, il est hilarant) à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle.

Pour beaucoup d'internautes, l'absence de nomination des deux figures féminines fortes à l'origine du long-métrage (Margot Robbie en est également la productrice) est malheureusement ironique par rapport au propos de Barbie. "Ken récoltant plus de nominations aux Oscars que Barbie dans le film Barbie... L'ironie est juste ridicule", commentait un utilisateur du réseau social X en janvier 2024. Même l'écrivain Stephen King s'est offusqué de l'absence de nomination pour la réalisatrice principale.

Ryan Gosling, lui, a bel et bien été nommé aux Oscars. S'il est dit "extrêmement honoré" d'être cité dans la catégorie du Meilleur acteur dans un second rôle, l'acteur canadien a aussi déclaré être "déçu que [Greta Gerwig et Margot Robbie] n'ait pas été nommées dans leurs catégories respectives". "Il n'y a pas de Ken sans Barbie, poursuit-il dans un communiqué de presse, et il n'y a pas de film sur Barbie sans Greta Gerwig et Margot Robbie, les deux personnes les plus responsables de ce film historique et mondialement célèbre. Sans leur talent, leur détermination et leur génie, aucune récompense ne serait décernée aux acteurs du film." Finalement, c'est Oppenheimer qui est ressorti grand gagnant de la soirée des Oscars 2024, décernant notamment l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle à Robert Downey Jr. Barbie n'a remporté qu'un prix, celui de la Meilleure chanson originale pour "What was I made for" de Billie Eillish.

fiche film

Barbie est un film réalisé par Greta Gerwig qui fait partie des films attendus à l'été 2023. Ce long-métrage en live action suit les aventures d'une poupée qui se retrouve à partir à l'aventure et découvrir le monde réel, accompagnée de Ken. Au casting, les spectateurs reconnaîtront Margot Robbie et Ryan Gosling dans les rôles principaux. L'occasion de découvrir cette adaptation de la poupée culte, qui promet également de se moquer et tordre le coup à bon nombre de clichés. Au casting également, une myriade de stars : America Ferrera, Will Ferrel, Issa Rae, Simu Liu, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Nicola Coughlan, Helen Mirren, Dua Lipa ou encore Michael Cera et Kate McKinnon font une apparition. Toutes les informations sur le film sont à retrouver ci-dessous.

Synopsis - A Barbie Land, vous êtes un être parfait dans un monde parfait. Sauf si vous êtes en crise existentielle, ou si vous êtes Ken. Une poupée Barbie, jugée comme n'étant pas suffisamment parfaite, part à l'aventure dans notre monde.

Margot Robbie : Barbie

Ryan Gosling : Ken

Issa Rae : Barbie (présidente)

Simu Liu : Ken

Emma Mackey : Barbie (prix Nobel de physique)

Kingsley Ben-Adir : Ken

Nicola Coughlan : Barbie (ambassadrice)

Ncuti Gatwa : Ken

Hari Nef : Barbie (docteur)

Dua Lipa : Barbie (sirène)

Ana Cruz Kayne : Barbie (magistrate)

Scott Evans : Ken

Sharon Rooney : Barbie (avocate)

Emeral Fennell : Midge

Michael Cera : Allan

Kate McKinnon : Barbie

Will Ferrell

Jamie Demetriou

Connor Swindells

America Ferrera

Helen Mirren

Ariana Greenblatt

Comme le dit Le Point : "Ce n'est pas parce que c'est rose que c'est idiot". Les spectateurs qualifient cette comédie survoltée de "féministe", "profondément drôle et incarné", "intelligent" "touchant et nécessaire", les louanges ne manquent pas. Du côté de la presse spécialisée, les avis sont parfois plus mesurés. Pour Première, "Margot Robbie et Ryan Gosling sont divins dans cette comédie loufoque et maligne", Le Figaro, de son côté, trouve que le film "en profite pour régler des comptes avec le patriarcat avec un humour jubilatoire".

Plus mesuré, Paris-Match salue le "burlesque digne des Monty Python" tout en déplorant une "morale plus étriquée". Globalement, la seconde partie dans le monde humain, plus "convenue" selon les avis, est le principal défaut du film. Le Parisien admet de son côté que le film est "gentillet et fleur bleue". Pour Le Monde, c'est encore pire, "le blockbuster signé Greta Gerwig exhibe un "girl power" des plus opportunistes." Assurément, le film Barbie reste l'un des films à ne surtout pas rater ce mercredi.

Parmi les reproches émis au sujet du film Barbie, on retrouve l'aspect commercial du film. Blockbuster à 100 millions de dollars, la campagne marketing autour du film a matraqué les spectateurs depuis plusieurs semaines à coup de publicités et produits dérivés. Pour Libération cependant, si le "marketing [était] franchement tyrannique, le pari est réussi pour cette satire de charme qui ne se laisse pas dévorer par ses paradoxes". De son côté, Le Monde trouve que "partout, tout le temps, Greta Gerwig et Noah Baumbach (son coscénariste et compagnon) semblent gesticuler en tout sens pour prouver qu'ils gardent la main sur le film, faisant fi des prérogatives de leurs employeurs et de l'ambition directrice vouée par le PDG de Mattel : 'Passer d'une entreprise de fabrication de jouets, qui fabrique des articles, à une entreprise de propriété intellectuelle, qui gère des franchises.'"

Le film Barbie est la dernière réalisation de Greta Gerwig. Et si son nom vous dit quelque chose, c'est normal : elle est actrice et réalisatrice de plusieurs films. En tant que comédienne, c'est surtout dans le cinéma indépendant et d'auteurs américain qu'on a pu la voir, comme dans Sex Friends, To Rome with Love, Frances Ha, Eden ou plus récemment White Noise. Sa carrière de réalisatrice a débuté en 2008 avec Nights and Weekends. Mais c'est surtout avec Lady Bird en 2017 puis Les filles du docteur March en 2019 qu'elle se fait un nom et une réputation, les deux films ayant été nommés aux Oscars (meilleure réalisation pour Lady Bird et meilleurs scénario adapté pour Les filles du docteur March).

En France, le film Barbie est classée tous public, ce qui signifie que tout le monde peut voir le film. Attention cependant : ce n'est pas un film pour enfants pour autant. Aux Etats-Unis, le long-métrage est même déconseillé aux moins de 13 ans. Selon 20 minutes d'ailleurs, "cette comédie féministe aborde des sujets difficilement accessibles pour le jeune public" et le film n'a d'ailleurs pas été pensé pour les petits, puisqu'il traite de sujets adultes d'une manière que les plus jeunes ne comprendront pas nécessairement.