Comédie d'action à 100 à l'heure, Bullet Train met en scène une myriade de personnages. L'un d'eux vole même la vedette à Brad Pitt, et serait même le prochain agent 007...

Sorti le 3 août 2022, Bullet Train est une comédie d'action réalisée par David Leitch (Deadpool 2, The Fall Guy...). Adaptée du roman du même nom, elle suit cinq tueurs à gages qui se retrouvent dans le Shinkansen (train à grande vitesse japonais) qui ont chacun une mission à remplir. L'un d'entre eux, Coccinelle, est malchanceux et en pleine crise existentielle. Pourtant, sa mission semble simple : récupérer une valise dans le Shinkansen, et descendre au prochain arrêt. Mais avec autant de criminels dans le même train, la mission se révélera bien plus périlleuse que prévue.

Avec désinvolture et un look étonnant, Brad Pitt incarne le protagoniste de Bullet Train. Mais il n'est pas le seul, puisqu'il donne également la réplique à Sandra Bullock, Joey King, Michael Shannon ou Brian Tyree Henry. Et l'un des acteurs du film lui vole presque la vedette, à tel point que ça a pu lui sécuriser le rôle principal de Kraven le Chasseur : Aaron Taylor-Johnson, qui incarne le tueur Mandarine. L'acteur révélé dans Kick-Ass déploie ici tout son flegme et son humour british, tout en se révélant diablement efficace dans les scènes d'action violentes.

Selon les journaux britannique, Aaron Taylor-Johnson est le grand favori pour incarner le prochain James Bond. Selon le Sun, l'acteur aurait bel et bien passé des essais pour le rôle et fait forte impression, et se serait bien vu offrir le rôle en mars dernier (une information ensuite démentie par E News qui disait qu'il n'aurait pas reçu encore de proposition officielle). Si la rumeur n'a jamais été confirmée, et que l'acteur lui-même esquive la question sur les tapis rouges, il remplit en tout cas les critères pour obtenir le rôle : être originaire du Commonwealth, et possiblement pouvoir s'engager sur plusieurs années (il n'est au casting que d'un seul film à venir, 28 years later, dont la sortie est prévue en 2025). Quoi qu'il en soit, on peut en tout cas sans mal l'imaginer dans le costume de 007 lorsqu'on le voit dans Bullet Train. A voir si la rumeur est confirmée désormais.

Synopsis - Coccinelle est un assassin malchanceux dont la plupart des missions déraillent. Mais cette fois, il est déterminé à accomplir sa mission paisiblement. Mais le destin en a décidé autrement et l'embarque dans le train le plus rapide au monde aux côtés d'adversaires redoutables qui cherchent à l'éliminer. Coccinelle doit réussir à tout prix à descendre du train.