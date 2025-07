Le nouvel opus de la franchise de dinosaures sort au cinéma vendredi 4 juin, et non pas ce mercredi comme c'est traditionnellement le cas.

Les dinosaures sont de retour pour écraser le box-office. Après le succès de la franchise lancée par Steven Spielberg en 1993, un septième opus des "Jurassic" sort au cinéma cette semaine. Réalisé par Gareth Edwards, Jurassic World : Renaissance a pour ambition de redorer le blason de la saga éprouvée par les épisodes sortis depuis 2015. Pour cela, le scénario de David Koepp revient à l'ADN d'origine de la franchise, et la mise en scène convoque les plus grands films de Steven Spielberg.

Portée par Scarlett Johansson (Avengers, Lost in translation), Mahershala Ali (Green Book, Moonlight) et Jonathan Bailey (Wicked, La chronique des Bridgerton), ce nouvel opus de la franchise Jurassic World suit une expédition scientifique chargée de prélever des échantillons de dinosaures, quasiment disparus et retranchés sur une île isolée de l'Equateur. Mais les cinéphiles auront la surprise de découvrir que Jurassic World : Renaissance ne sort pas un mercredi, comme c'est traditionnellement le cas. La sortie française est fixée au vendredi 4 juillet, date du Jour de l'indépendance américain.

Interrogé par Linternaute.com, le service presse d'Universal Pictures a donné des éléments de réponse pour expliquer cette sortie décalée : celle-ci est "pensée pour casser les codes traditionnels et proposer une sortie "à l'américaine", en cohérence avec le thème du film : la renaissance", mais aussi de se rapprocher du week-end, qui est traditionnellement le moment où le public se rend le plus dans les salles. On découvrira dans quelques jours si cette stratégie se révèle payante.

Synopsis - Plusieurs années après la destruction d'Isla Nublar, les dinosaures commencent à disparaître de la surface de la Terre. Zora Bennett est engagée comme mercenaire pour une mission secrète : récupérer l'ADN des trois plus grands dinosaures du monde regroupés sur la même île isolée.