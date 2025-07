Test du Samsung Galaxy Z Fold 7 : la formule quasi parfaite

Le nouveau smartphone pliable Fold de chez Samsung est passé à notre rédaction et c'est un quasi sans-faute. Notre test.

Si vous êtes déjà familier avec le marché des smartphones pliables, il y a de fortes chances que vous connaissiez déjà le Samsung Galaxy Z Fold. Il s'agit, sans nul doute, d'un des leaders dans son domaine des téléphones pliables "comme un livre". Une fois n'est pas coutume : Samsung sort à nouveau une version de son traditionnel téléphone pliable. Cette fois, l'accent est mis sur la finesse et les performances et ce Samsung Galaxy Z Fold 7 pourrait bien être le téléphone pliable ultime. Découvrez notre test.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire envoyé par le constructeur.

Le récap de notre test du Samsung Galaxy Z Fold 7 Design quasi parfait pour un smartphone pliable. Aussi fin que léger

pour un smartphone pliable. Aussi fin que léger De bonnes capacités en photo notamment grâce au nouveau capteur 200 Mpx

notamment grâce au nouveau capteur 200 Mpx Deux très écrans malgré une colorimétrie un poil trop poussée

malgré une colorimétrie un poil trop poussée Sept années de mises à jour Une chauffe qui se fait ressentir lors des jeux ou de la prise de photos/vidéos

qui se fait ressentir lors des jeux ou de la prise de photos/vidéos Une recharge si lente pour un téléphone à plus de 2000 euros...

pour un téléphone à plus de 2000 euros... Un prix très élevé

Un design tout en finesse et si proche d'un smartphone classique

Comme évoqué précédemment, Samsung a mis le paquet cette année sur le design de son Galaxy Z Fold 7. Le smartphone se veut être l'un des plus fins de l'industrie avec une épaisseur d'à peine 8,9 mm lorsque replié et 4,2 mm une fois ouvert. Une finesse qui se ressent énormément au quotidien tant le Samsung Galaxy Z Fold 7 a tout d'un smartphone classique dans son format replié.

Le design replié du Samsung Galaxy Z Fold 7 est identique à celui d'un smartphone classique. © Linternaute / Julian Madiot

Si nous ne sommes pas fans de la course à la finesse dans le marché du smartphone (il faut avouer que le Samsung Galaxy S25 Edge et le futur iPhone 17 Air n'ont pas de grand intérêt), ce n'est pas le cas pour les téléphones pliables. Qu'il s'agisse des précédents Galaxy Z Fold ou d'autres marques comme le Google Pixel 9 Pro Fold, ces appareils avaient la fâcheuse tendance d'être extrêmement épais et peu agréables à utiliser dans leur format plié.

Une fois plié, le Samsung Galaxy Z Fold 7 a donc tout d'un téléphone très classique. Ses dimensions se rapprochent notamment d'un Galaxy S25 Ultra avec des bords quelques peu arrondis et une très bonne prise en main pour peu que vous tolérez les grands écrans. Hélas, le dos du Samsung Galaxy Z Fold 7 est peut-être la seule critique de design que nous pourrions émettre puisque les capteurs photo sont si épais qu'il est quasiment impossible d'utiliser le téléphone sur une surface plane sans le faire pencher sans arrêt.

C'est lorsque nous déplions le Samsung Galaxy Z Fold 7 que nous mesurons vraiment la finesse de l'objet. A peine plus épais que son port USB, le smartphone impressionne également par sa légèreté et son rendu très premium. La pliure au milieu de l'écran interne est toujours quelque peu visible, mais se ressent très peu au passage de nos doigts.

Deux écrans pour une qualité exceptionnelle

L'écran externe du Samsung Galaxy Z Fold 7 dispose d'une résolution 2520 x 1080 (FHD+) et d'une qualité AMOLED avec un taux de rafraichissement adaptatif pouvant monter jusqu'à 120 Hz. Il est également possible de bloquer cette fréquence à 60 Hz pour un peu moins de fluidité, mais au profit d'une meilleure autonomie. L'écran interne est doté des mêmes spécificités, mais avec une autre résolution (2184 x 1968 QXGA+).

Deux modes sont également disponibles pour la gestion des couleurs. Le mode vif (activé par défaut) permet d'accentuer davantage les couleurs affichées sur votre écran. C'est ce mode que nous recommanderons au quotidien du fait que le mode naturel s'avère un peu trop terne.

© Linternaute / Julian Madiot

Au quotidien, il est très agréable de consommer du contenu sur les deux écrans du Samsung Galaxy Z Fold 7. On aurait cependant apprécié pouvoir profiter du traitement anti-reflet que l'on retrouve sur les S24 et S25 Ultra, surtout au vu du prix du Z Fold.

Côté luminosité, Samsung annonce un pic maximum de 2600 nits. Une donnée que l'on aura tendance à croire tant l'écran du Z Fold 7 peut s'avérer lumineux et excellent pour la luminosité, même en plein soleil.

D'excellentes performances, mais une ombre au tableau

Samsung a naturellement doté son smartphone le plus onéreux d'une des meilleures puces actuellement disponibles sur le marché : la Snapdragon 8 Elite. Cette dernière profite également de 12 ou 16 Go de mémoire vive selon votre configuration pour faire tourner vos applications et jeux.

Enchainer les ouvertures et fermetures d'applications avec le Samsung Galaxy Z Fold 7 s'avère extrêmement plaisant. Le smartphone pliable gère parfaitement les différents logiciels, mais également le multi-tâches avec la possibilité d'afficher jusqu'à trois applications différentes en même temps. Le tout reste très fluide et nous n'avons rencontré aucun freeze ou ralentissement pendant nos tests.

La gestion des applications avec le Z Fold 7 est impeccable. © Linternaute / Julian Madiot

Cela n'est malheureusement pas le cas du côté de la chauffe du processeur. En prenant de multiples photos et vidéos lors d'une après-midi, nous ressentons rapidement une chauffe du téléphone. Rien de particulièrement alarmant et qui nous empêche de tenir l'objet dans nos mains, mais il convient tout de même de le souligner.

Même son de cloche lors du lancement de gros jeux comme Wuthering Waves ou Genshin Impact. Très rapidement, le smartphone se met à chauffer lors de nos sessions de gaming. Les performances restent excellentes avec des graphismes poussés à fond, mais il est difficile de ne pas rester de marbre devant la chaleur du smartphone.

Les jeux ont tendance à faire chauffer le Samsung Galaxy Z Fold 7. © Linternaute / Julian Madiot

Des photographies au niveau d'un smartphone premium ?

Pour son Galaxy Z Fold 7, Samsung a décidé de passer à un capteur principal de 200 Mpx couplé à un téléobjectif de 10 Mpx et un capteur ultra grand angle de 12 Mpx. Dans l'ensemble, les résultats prix au quotidien avec une bonne luminosité sont très bons. Si le Samsung Galaxy Z Fold 7 n'atteint jamais réellement les performances photos du S25 Ultra, il ne démérite pas non plus. Le piqué est très correct même sur des clichés qui regorgent de détails et l'exposition est également très bonne. Le constat est également valable sur le capteur ultra grand angle qui, s'il perd un peu en qualité dans les plus petits détails, s'avère tout de même très correct. De base, le smartphone photographie en 12 Mpx, mais il est possible de passer en 50 et 200 Mpx manuellement.

En 12 Mpx, le Galaxy Z Fold est capable d'aller jusqu'au zoom x30. Le 50 et le 200 Mpx peuvent, quant à eux, atteindre le x5. Ces zooms maximums délivrent cependant des qualités très moyennes voir peu exploitables. Concrètement, le smartphone affiche de plus en plus de pertes de détails au-delà du x3.

De nuit, le Samsung Galaxy Z Fold 7 tire également bien son épingle du jeu. Le mode nuit se déclenche automatiquement et ne prend beaucoup de temps à s'activer lorsque vous prenez un cliché. Attention toutefois à ne pas trop bouger le smartphone pendant la prise de vue au risque de voir du flou apparaitre rapidement.

Le mode portrait s'en tire très bien également avec une belle délimitation autour de votre sujet. Qu'il s'agisse de cheveux, de poils de barbe ou d'autres petits détails, le Samsung Galaxy Z Fold 7 parvient à bien repérer les éléments à isoler et à faire ressortir tout en appliquant un flou arrière qui n'est pas trop prononcé.

Les deux caméra selfie (interne et externe) disposent de 10 Mpx et délivrent également de très bons rendus. Encore une fois, un possesseur de S24 ou S25 Ultra profitera de meilleurs détails, mais les résultats s'avèrent tout de même totalement exploitables.

Une batterie correcte pour une recharge frustrante

Samsung a fait le choix d'intégrer une batterie de 4400 mAh au sein de son Z Fold 7. Hélas, il ne s'agit pas d'une batterie en silicium carbon comme peut le faire Honor avec sa série de pliables MagicV. Le silicium carbon a beau avoir l'avantage de permettre l'ajout de batteries avec de meilleures capacités dans un tout petit format, Samsung travaille encore sur la question avant de pleinement l'intégrer dans de potentiels futurs appareils.

La batterie du Samsung Galaxy Z Fold 7 reste cependant correcte. Si le smartphone n'atteint pas les meilleurs résultats sur le marché des téléphones pliables, il tient aisément la journée complète. Vous pouvez même monter jusqu'à deux jours d'utilisation en activant le mode "économie d'énergie" et en ne sollicitant pas trop l'appareil.

Hélas, du côté de la recharge, le bilan est moins joli. Toujours bloqué à une pauvre recharge de 25 W en filaire (15 W en sans-fil), le Samsung Galaxy Z Fold 7 met un peu plus d'1h10 pour faire le plein. Prions que les équipes de Samsung passent enfin le smartphone à 45 W lors de la prochaine version !

Des communications claires et une connectivité parfaite pour le professionnel

Nous avons utilisé le Samsung Galaxy Z Fold 7 comme smartphone principal pendant un peu plus d'une semaine dans le cadre de ce test. Avec plusieurs appels par téléphone, WhatsApp ou Facebook Messenger, nous n'avons jamais éprouvé de difficultés à joindre nos interlocuteurs. Le smartphone fait d'ailleurs un excellent travail pour isoler notre voix lorsque nous nous trouvons au milieu d'un endroit très bruyant afin que notre appel reste audible.

Côté connectivité, le Samsung Galaxy Z Fold 7 supporte le Bluetooth 5.4 ainsi que le Wi-Fi 7 qui garantissent d'excellentes performances avec d'autres objets connectés comme des AirPods, une Google Pixel Watch et surtout la nouvelle montre connectée Samsung Galaxy Watch 8. L'appareillage s'effectue à chaque fois très rapidement et sans aucun souci de connexion.

Notre conclusion au test du Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung a enfin atteint l'âge de la maturité avec ce Samsung Galaxy Z Fold 7. Le smartphone pliable n'est plus une "brique" que l'on ressent dans sa poche ou son sac avec ce nouveau design très proche d'un téléphone classique. Le Samsung Galaxy Z Fold 7 s'impose comme la meilleure référence sur le marché grâce à sa finesse, ses performances et ses capacités en photo. Sa batterie reste globalement bonne, mais on attend fortement une amélioration sur la recharge l'année prochaine ainsi qu'une meilleure gestion de la chaleur.