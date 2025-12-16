Samsung Galaxy S26 : un expert dézingue déjà les prochains téléphones de la firme

Ce site d'actualité désigne déjà le Samsung Galaxy S26 comme "le pire téléphone de l'année". On fait le point sur les nouveautés à venir.

Les prochains Samsung Galaxy S26 vont-ils décevoir les fans de la marque ? C'est en tout cas la position prise par un des plus célèbres sites d'actualité sur la tech. Dans son éditorial intitulé "le Samsung Galaxy S26 est déjà le pire smartphone de 2026", la journaliste Rita El Khoury du site AndroidAuthority ne mâche pas ses mots.

Il faut dire que les derniers signes des spécificités des prochains Samsung Galaxy S26 semblent plutôt timides. L'accent ne serait pas spécialement mis sur les nouveautés hardware, mais sur quelques légères améliorations.

Si Samsung s'en tient à ses habitudes, nous devrions découvrir officiellement la série Galaxy S26 d'ici le début de l'année 2026. Cette série devrait à nouveau se composer de trois smartphones : le Samsung Galaxy S26, le Samsung Galaxy S26+ et le Samsung Galaxy S26 Ultra.

Quelles sont les caractéristiques du Samsung Galaxy S26 ?

D'après les premières informations dont nous disposons, les Galaxy S26 et S26+ ne devraient pas bénéficier d'une pléthore de nouveautés au niveau hardware. La firme partirait sur un petit changement de design avec des caméras arrières placées dans un bloc ovale alors que les derniers modèles voyaient les capteurs pleinement intégrés au châssis de l'appareil.

Les potentiels designs des Galaxy S26. © AndroidAuthority

Les différences avec les précédents Galaxy S25 sont pour le moins minimes : le nouveau Samsung Galaxy S26 disposerait d'un écran un poil plus grand (6,3 pouces contre 6,2 sur le S25), d'un nouveau processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 et d'une batterie de 4300 mAh (contre 4000 sur l'actuel Galaxy S25).

Sur le réseau social X (anciennement Twitter), le leaker UniverseIce s'est amusé à dresser un tableau comparatif du Galaxy S25 avec les dernières informations relatives au Galaxy S26. Les résultats sont assez probants :

Ainsi, le Samsung Galaxy S26 de base ne présenterait que très peu d'intérêt pour qui aurait déjà le dernier modèle en date de l'entreprise coréenne. Pire encore : la configuration photo du Samsung Galaxy S26 serait la même que celle que l'on trouvait déjà sur le Samsung Galaxy S22 sorti il y a plus de trois ans ! Il faudra cependant patienter encore un peu pour voir si des nouveautés logicielles et d'intelligence artificielle sont également au programme.

Quelles sont les caractéristiques du Samsung Galaxy S26+ ?

Du côté du Samsung Galaxy S26+, le constat est peut-être même pire. Le comparatif entre la prochaine version de la série Galaxy + par rapport au dernier S25+ semble ne laisser apparaitre que deux différences : leur nom et le processeur utilisé.

Un tel constat n'est pas sans se demander si Samsung n'avait pas plutôt envisagé de sortir un Samsung Galaxy S26 Edge en premier lieu. Le précédent S25 Edge était une petite prouesse technologique tant le smartphone était performant et fin, mais ce dernier n'aurait rencontré le succès estimé.

Quelles sont les caractéristiques du Samsung Galaxy S26 Ultra ?

Le modèle le plus performant et abouti technologiquement parlant de chez Samsung pourrait bien sortir du lot. Selon les dernières informations, le Samsung Galaxy S26 Ultra apporterait plusieurs belles nouveautés attendues de pied ferme par la communauté Samsung. La firme a toujours réussi à proposer l'un des meilleurs smartphones de l'année avec son modèle Ultra, et de nouvelles fonctionnalités pourrait bien l'aider à remporter la palme une fois de plus :

Une nouvelle charge rapide 60 W.

Une charge sans fil jusqu'à 25 W.

Un nouvel écran capable de cacher son contenu lorsqu'on l'observe de biais.

Un nouveau capteur de zoom x3 de chez Sony.

Ces petites améliorations devraient permettre au Samsung Galaxy S26 Ultra de s'étoffer un peu plus et s'imposer à nouveau comme l'un des meilleurs smartphones de l'année.

Quels sont les prix et date de sortie des Samsung Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra ?

A l'heure actuelle, aucun des smartphones dont nous parlons n'a été annoncé officiellement. Si Samsung s'en tient cependant à ses habitudes, la firme devrait lancer sa nouvelle série Galaxy S lors de l'événement Galaxy Unpacked qui aurait lieu entre fin janvier et mi-février. Pour les Galaxy S26, les fuites les plus récentes suggèrent une présentation officielle potentielle vers fin février 2026, avec une commercialisation qui se déroulerait dans les jours suivants.

Concernant les tarifs de chaque appareil, il faut également prendre des pincettes. Tout porte à croire que Samsung reparte sur les prix de la précédente génération, mais il est possible que certains modèles subissent une petite augmentation de prix.

Galaxy S26 : aux alentours des 950 euros.

: aux alentours des 950 euros. Galaxy S26 Plus : aux alentours des 1220 euros.

: aux alentours des 1220 euros. Galaxy S26 Ultra : aux alentours des 1500 euros.

Il faudra cependant attendre de voir la stratégie adoptée par Samsung lors de sa prochaine conférence Unpacked et si la firme réussit à maintenir ses tarifs ou à dévoiler des offres de précommandes intéressantes pour ces nouveaux smartphones.