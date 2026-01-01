Si vous avez un smartphone Samsung, préparez-vous : un grand changement arrive pour votre appareil

Les possesseurs de téléphones Samsung vont bientôt constater de grandes avancées pour leur appareil.

Alors que les utilisateurs de smartphones Samsung pensaient connaitre le planning des nouveautés à venir pour leur appareil, ce dernier serait totalement chamboulé. Si vous faites partie des heureux élus à disposer d'un des téléphones de la marque coréenne, votre expérience va grandement être modifiée d'ici les prochains jours.

D'après les informations de AndroidPolice, la prochaine grande mise à jour des appareils Samsung viendrait plus vite que prévu. Intitulée OneUI 8.5, cette mise à jour introduirait quelques nouvelles fonctionnalités, des correctifs de bugs et surtout une nouvelle façon d'utiliser son téléphone. Rien de moins.

Officiellement prévue pour le mois de janvier 2026, cette mise à jour se dévoile déjà à travers plusieurs fuites d'informations. Certains experts ont ainsi pu avoir un avant-goût de OneUI 8.5 afin d'en expliquer les gros changements à venir pour les possesseurs de téléphone Samsung.

Le plus gros chamboulement serait intégré à Bixby, l'assistant personnel des téléphones de la firme. Cette dernière aurait décidé de booster l'assistant avec tout un tas de nouveautés basées sur l'intelligence artificielle. Cela vous permettra de contrôler votre téléphone, mais également vos objets connectés avec votre voix. L'intelligence artificielle pourra répondre à des interrogations bien plus complexes qu'à l'heure actuelle.

Le centre de contrôle (accessible en swipant votre doigt du haut de l'écran vers le bas) sera également revu avec plusieurs menus pouvant être déplacés à votre guise. Vous pourrez même supprimer certains menus et modules que vous n'utilisez jamais, pour un centre de contrôle bien plus épuré !

Outre ces nouveautés, OneUI 8.5 introduirait également un nouveau mode d'économie d'énergie afin de profiter de votre smartphone encore plus longtemps. Enfin, la fonctionnalité de capture d'écran pourra se focaliser sur un endroit particulier de votre choix et non pas sur l'ensemble de l'écran.

OneUI 8.5 est prévu pour sortir en même temps que les prochains smartphones Samsung Galaxy S26. Ces derniers devraient être officiellement dévoilés dans le courant du mois de janvier 2026. Il n'y a donc plus que quelques semaines à patienter !