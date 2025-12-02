Samsung Galaxy Z TriFold : le smartphone à trois écrans se dévoile dans une première prise en main dithyrambique

C'est un petit exploit technologique que Samsung a récemment dévoilé : un smartphone à trois écrans. Une première prise en main est déjà disponible et cette dernière ne lésine pas sur les compliments.

Seulement quelques mois après un premier prototype de smartphone à trois écran dévoilé par Huawei, c'est au tour de Samsung de rentrer dans ce marché technologiquement impressionnant. Le Samsung Galaxy Z TriFold a récemment été dévoilé par la firme et reprend plusieurs éléments des téléphones pliables de la firme tout en ajoutant un écran supplémentaire. Un joli "tour de force" qui dispose déjà d'une première prise en main sur YouTube.

Une prise en main très positive pour le Samsung Galaxy Z TriFold

Mrwhosetheboss n'est pas un youtuber lambda. Il s'agit d'un des plus grands créateurs de contenus tech au monde et donc le premier à disposer d'une prise en main officielle du nouveau smartphone à trois écran de chez Samsung.

Son retour sur le Samsung Galaxy Z TriFold est très positif. Le youtuber vante notamment les avantages du grand écran intérieur de 10 pouces qui s'apparente beaucoup à une petite tablette. Cet écran permet de profiter d'une grande quantité d'informations que ce soit pour lire du texte ou regarder des films et séries.

Mais le créateur de contenu ne s'arrête pas qu'aux bienfaits du grand écran. Le Samsung Galaxy Z TriFold est très intuitif et fluide lors de l'utilisation du multitâches, notamment avec trois applications ouvertes en même temps. La fonctionnalité Samsung DeX qui permet d'utiliser le smartphone comme un ordinateur de bureau est également bien optimisée et impressionnante à utiliser.

Doté d'un processeur Snapdragon For Galaxy, le Galaxy Z TriFold est également très puissant, mais sans atteindre les performances des toutes dernières puces de Qualcomm dévoilées il y a quelques semaines. Le TriFold dispose cependant d'une grosse capacité de batterie de 5600 mAh répartie sur trois batteries différentes avec une charge rapide de 45 W (et un chargeur inclus dans la boite !).

Quelques défauts subsistent

Le youtuber Mrwhosetheboss reste cependant objectif et note que certains points du Samsung Galaxy Z TriFold peuvent encore être améliorés. Le smartphone reste notamment assez épais et lourd par rapport à des pliables plus "classiques" avec 309 g estimés.

L'écran présente également quelques faiblesses puisque les plis de l'écran sont très faciles à repérer tant ils sont visibles. L'écran intérieur semble également très souple et facile à rayer avec une mauvaise manipulation.

Enfin, la caméra externe est assez épaisse et empêche l'utilisation du smartphone une fois posé sur une surface plate comme une table. Un défaut que l'on retrouve généralement sur une majorité des smartphones Samsung.

Un smartphone onéreux, mais pas tant que ça

Le Samsung Galaxy Z TriFold sera lancé en Corée du Sud d'ici quelques jours au prix d'environ 2100 euros. Un prix assez élevé pour un smartphone, mais qui reste globalement maitrisé au vu de la technologie embarquée dans l'appareil et comparé aux smartphones Z Fold classiques qui avoisinent généralement les 1800 euros à leur sortie initiale.

Une sortie aux Etats-Unis a déjà été confirmée pour le TriFold tandis qu'une confirmation dans le reste du monde, et notamment en France, se fait encore attendre. Nul doute cependant que les taxes européennes feraient s'envoler le prix final du Samsung Galaxy Z TriFold chez nous.