iPhone 17e : Apple enterre un autre iPhone avec ce nouveau modèle

Apple vient de confirmer l'iPhone 17e. Ce dernier bénéficie notamment d'un stockage deux fois supérieur à son prédécesseur et sans augmentation de prix.

Ce mois de mars rime avec l'arrivée d'un nouvel iPhone 17e. Près d'un an après le lancement du très décrié iPhone 16e, Apple remet le couvert avec une nouvelle version de son smartphone "low cost". Pour s'imposer face à des concurrents très agressifs sur ce segment tarifaire, la firme de Cupertino prévoit plusieurs nouveautés et améliorations tout en abordant une stratégie agressive sur le prix.

Un design qui n'évolue pas

Le design de l'iPhone 17e n'évolue finalement pas par rapport à son prédécesseur. Très décriée, l'encoche de l'iPhone 16e est donc de retour sur ce nouvel iPhone et il faudra certainement patienter encore un peu avant de bénéficier d'une Dynamic Island sur un iPhone estampillé "e".

L'intégration d'une fonctionnalité très réclamée

L'un des points les plus négatifs de l'iPhone 16e est son absence d'aimants MagSafe qui permet au téléphone d'être "collé" à différents accessoires. Apple corrige cela en intégrant une compatibilité MagSafe sur l'iPhone 17e. Vous pourrez ainsi profiter de vos multiples accessoires et coques avec un smartphone Apple moins cher que les iPhone de base.

Un seul capteur photo

L'iPhone 17e reprend la configuration photo de la précédente génération avec un capteur unique de 48 Mpx. Ce dernier permet de bénéficier de zooms "sans pertes" en x2 ainsi que de vidéos en qualité 4K.

Exemple de photos réalisées en x2 avec l'iPhone 17e. © Apple

Nouvelle puce pour une nouvelle vie

Le reste des nouveautés de l'iPhone 17e sont à retrouver à l'intérieur du téléphone. Apple ajoute notamment une nouvelle puce A19 que l'on retrouve déjà sur les derniers iPhone 17. Cela devrait permettre à l'iPhone 17e de bénéficier d'un petit boost de puissance par rapport à son prédécesseur, notamment autour de l'intelligence artificielle.

De meilleurs connectivités

C'est bien sur ce point que l'iPhone 17e devrait s'affirmer par rapport à la précédente génération. Apple intègre une nouvelle puce C1X pour les communications modem. Vous devriez ainsi bénéficier de meilleures performances pour vos appels tout en profitant de l'optimisation d'Apple concernant sa consommation énergétique.

Un prix agressif

C'est la plus grosse surprise de cette annonce : l'iPhone 17e s'affiche toujours à partir de 719 euros en France. Apple double cependant "gratuitement" l'espace de stockage en proposant une version de base dotée de 256 Go de stockage (contre 128 Go sur l'iPhone 16e au même prix). Apple décide de rendre complètement caduque l'idée d'opter pour son précédent iPhone "low cost" au profit de son nouvel appareil.