Garorock 2022 : le bilan du festival, cap sur 2023

GAROROCK. Le festival Garorock a fait son retour à Marmande, du jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet 2022 et annoncé les dates de 2023.

[Mis à jour le 05 juillet 2022 à 11h26] Le grand retour de Garorock ! Du jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet 2022, le festival a repris ses quartiers à Marmande, dans le Lot-et-Garonne. Une édition à la programmation "éclectique" et "audacieuse" : telle était la promesse des organisateurs du festival Garorock, qui a attiré plus de 140 000 festivaliers sur le site. Pour cette première édition après deux années blanches, en plus des 25 ans du festival, les organisateurs avaient tout misé sur une programmation explosive.

Les festivaliers ont pu profiter de nombreux artistes, comme Ninho, Orelsan, Blaiz Fayah, Caballero & JeanJass, Deluxe, Ibeyi, L'impératrice, Izïa, Josman, Kampire, Marc Rebillet, Mezerg, Oboy ou Parcels, mais aussi PNL, Green Day, Sean Paul, Rilès, Martin Garrix, DJ Snake ou Stromae, mais aussi Vladimir Cauchemar, Odezenne, Mr Oizo, Laylow, Georgio, Dity Fonzy, the AA, Nicki Nicole ou encore Sampa the Great.

A l'issue de ces quatre jours de fête et de musique, les organisateurs de Garorock ont annoncé les prochaines dates du festival, qui se tiendra donc du 29 juin au 2 juillet 2023.