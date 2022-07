Fnac Live Paris 2022 : le bilan de la 11ème édition

FNAC LIVE. Le Fnac Live Paris a repris ses quartiers sur le parvis de l'hôtel de ville, pour trois jours de concerts gratuits du mercredi 29 juin au vendredi 1er juillet 2022.

[Mis à jour le 05 juillet 2022 à 11h37] Le retour de la fête et de la musique au cœur de Paris : du mercredi 29 juin au vendredi 1er juillet 2022, 80 000 personnes ont pu profiter des 29 concerts programmés sur le parvis de l'hôtel de ville de Paris, qui a vibré le temps de trois soirées gratuites de fête et de musique. L'occasion pour le public de découvrir ou redécouvrir des artistes comme P.R2B, Jacques, Terrenoire, Aloïse Sauvage ou L'Impératrice, mais aussi Clara Luciani, Vitalic, Alpha Wann, Juliette Armanet ou Bob Sinclar et Pedro Winter.

Autres artistes a s'être produits lors de ce Fnac Live Paris 2022, Jane Birkin, Pierre de Maere, Bianca Costa, Bertrand Belin, Kerenn Ann ou Thylacine. Malgré l'interruption du concert d'Alpha Wann pour des raisons de sécurité après des mouvements de foule, ou l'annulation de celui d'Isha le jeudi soir, le Fnac Live a tenu ses promesses et ravi la foule massée au cœur de Paris durant les trois soirées. D'ores et déjà, les organisateurs du festival donne rendez-vous l'an prochain !