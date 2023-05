We Love Green 2023 : programmation, horaires... Les infos pratiques du festival

WE LOVE GREEN. Le festival parisien de We Love Green fait son retour les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin 2023 dans le Bois de Vincennes.

[Mis à jour le 30 mai 2023 à 14h53] Dernière ligne droite pour We Love Green, qui fait son grand retour pour une édition 2023 ces vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin 2023 dans le bois de Vincennes. Au programme de cette nouvelle année, Orelsan, The Blaze, PLZ, Phoenix, Gazo, Ronisia, Lomepal, Skrillex, Anderson .Paak et Knxwledge, mais aussi Bon Iver, Dinos, Tems, Jack Johnson, Pomme ou Caroline Polachek.

Fidèle aux propositions qui ont fait son succès, We Love Green proposera, en plus de sa programmation musicale, des talks, une scène de stand-up, un atelier de création et une nouveauté : la scène playground. La billetterie de l'édition 2023 du festival parisien de We Love Green est ouverte et accessible sur le site de l'événement, par ici.

La programmation de We Love Green 2023

Fort du succès de son édition 2022, We Love Green est de retour en 2023 ! Les organisateurs ont donné rendez-vous aux festivaliers les 2, 3 et 4 juin 2023.

Les horaires de We Love Green 2023

Les horaires d'ouverture du festival We Love Green, édition 2023, varient en fonction du jour des festivités. Voici les heures d'ouverture jour par jour :

Vendredi 2 juin :

Ouverture des portes : 17h30

Premier concert : 18 heures

Fin des concerts : 1 heure

Dernier métro : 1h39

Samedi 3 juin :

Ouverture des portes : 13 heures

Premier concert : 13h20

Fin des concerts : 1 heure

Dernier métro : 1h39

Dimanche 4 juin :

Ouverture des portes : 13 heures

Premier concert : 13h40

Fin des concerts : 00h00

Dernier métro : 00h39

La billetterie de We Love Green 2023

La billetterie de l'édition 2023 du festival parisien de We Love Green est ouverte et accessible sur le site de l'événement, par ici. Pour les prix, comptez 159 euros pour un Pass 3 jours, 109 pour un Pass 2 jours et 49 euros pour un Pass 1 jour.

Le Think Tank de We Love Green 2023

Comme chaque année, le festival We Love Green "poursuit son ambition de promouvoir les innovations de demain, de retranscrire des témoignages engagés, d'amener des débats d'idées", à travers un think tank mêlant militants, penseurs et acteurs du changement lors de discussions, témoignages et podcast en live, mais aussi de prises de paroles diverses sur les différentes scènes du festival.

A noter cette année la venue notamment de l'activiste pour la justice sociale et climatique Camille Etienne, de l'essayiste et député européen Raphaël Glucksmann ou de Valérie Masson-Delmotte, climatologue et membre du GIEC.

We Love Green, premier festival 100% végétarien

Fidèle à ses principes, We Love Green va cette année encore plus loin et devient le tout premier festival 100% végétarien ! "On a fait un végé-dream : celui de nourrir les 110 000 âmes du festival WE LOVE GREEN, en misant sur le plaisir, le partage, le goût, tout en écartant la chair animale", peut-on lire dans un communiqué de l'événement. Pour l'événement, plusieurs chefs ont répondu présents, comme Pierre Sang, Glory Kabe, Thibaut Spiwack ou Tamir Nahmias.