"Billet SNCF : quels remboursements pendant le confinement ?"

BILLET SNCF - Pendant le confinement qui est en vigueur jusqu'au 1er décembre 2020, les déplacements entre les régions sont interdits. Le billet de train de la SNCF ne fait plus office d'autorisation de déplacement, à l'exception de ce week-end pour le retour de vacances.

[Mis à jour le 30 octobre 2020 à 16h34] Jusqu'au 1er décembre 2020 a minima, toute la France est confinée. Les déplacements interrégions sont ainsi interdits comme lors du confinement de ce printemps, mais ce week-end, une tolérance est admise au regard des retours de vacances de la Toussaint. Le billet SNCF et une simple lettre d'attestation sur l'honneur fera exceptionnellement office d'autorisation de déplacement ce week-end pour les retours de vacances.

Si le seul billet de train réservé à la SNCF faisait office d'autorisation de déplacement durant le couvre-feu, ce ne sera plus le cas depuis l'entrée en vigueur du reconfinement vendredi 30 octobre 2020. Etant donné qu'aucune sortie non essentielle n'est possible pendant le confinement, si l'usager emprunte un train de la SNCF, il doit pouvoir justifier son déplacement via une attestation de déplacement dûment remplie, complétée par un justificatif.

Si l'usager n'est pas muni de son attestation dans les transports, ce sera une amende de 135 euros, pouvant monter à 200 euros en cas de récidive dans les 15 jours et jusqu'à 3 750 euros couplé à 6 mois d'emprisonnement à la troisième infraction en 30 jours.

SNCF Voyageurs rappelle que tous les billets SNCF sont échangeables et remboursables gratuitement jusqu'au 4 janvier 2021 (TGV INOUI, OUIGO, INTERCITES et Trains NOMAD 100% remboursables avant le départ, 1h30 avant le départ pour OUIGO). Retrouvez toutes les procédures de remboursement selon votre train à cette page de la SNCF.

Toute l'année, la SNCF permet la réservation de billets pas chers. il existe quatre solutions pour les obtenir. La première solution est de réserver son billet de train jusqu'à 4 mois à l'avance pour obtenir des réductions sur le tarif, jusqu'à 50%. La seconde est de ne pas manquer les offres flash, dites de "dernière minute" : la filiale de la SNCF Ouigo annonce régulièrement la mise en vente de billets de train à prix cassé.

La troisième solution d'obtenir un billet SNCF pas cher est de bénéficier du billet de congé annuel de la SNCF, valable une seule fois par an et dont vous trouverez les détails dans notre dossier ci-dessous. Enfin, la dernière solution est de souscrire à une carte de la SNCF !

Pour prendre le train au meilleur prix, mieux vaut être averti : premier arrivé, premier servi... Rendez-vous donc sur les sites et applications Oui SNCF, en gares, boutiques et dans les agences agréées SNCF. Pour rappel, chaque seconde, 40 billets sont vendus le premier jour d'ouverture des réservations à Noël... Pour être informé à la seconde près des offres de la SNCF, il vaut mieux vous abonner au système d'alerte que la compagnie propose sur son site : vous pouvez paramétrer une alerte par mail, en renseignant le trajet précis qui vous intéresse.