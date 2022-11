"Grève SNCF : quelles sont les perturbations attendues jeudi 10 novembre ?"

GREVE SNCF. Le jeudi 10 novembre 2022, la CGT appelle à une journée de mobilisation interprofessionnelle. Des perturbations de trafic sont à anticiper en raison des manifestations auxquelles pourraient se joindre les agents de la SNCF.

[Mis à jour le 6 novembre 2022 à 17h15] Alerte perturbations dans les transports en commun ! Jeudi 10 novembre, des manifestations auront lieu dans toute la France en raison d'une nouvelle journée de grève générale et interprofessionnelle à l'appel de la CGT pour l'"augmentation des salaires et des pensions". Si la Fédération CGT des cheminots n'est pas parvenue à fédérer les autres syndicats UNSA, SUD-Rail et CFDT pour un mouvement unitaire, elle appelle toutefois les agents de la SNCF à faire grève dans un communiqué, pour aller "chercher une hausse [des] salaires complémentaire à celle de juillet". Si vous avez un train de prévu ce jour-là, il faudra que vous restiez attentif à vos messages. En effet, la SNCF vous enverra un SMS si d'aventure votre trajet était annulé. Pour le moment, difficile de dire combien de lignes seront touchées par ce mouvement. Toutefois, de nombreux TER, TGV, Transilien et RER devraient être annulés.

Jeudi 10 novembre, les manifestations à l'initiative de la CGT sont déjà prévues place de la République à Châteauroux et sur le parvis des gares d'Angoulême et de Toulon à 10h30, devant le MEDEF à Caen à 11 heures, devant la gare de Montpellier à midi, devant la Maison de la Culture à Amiens, devant le monument aux morts à Toulouse, place Dombasle à Nancy et porte de Paris à Poitiers à 14 heures, place de la Maison Carrée à Nîmes et porte de Paris à Lille à 14h30, place de la Bourse à Mulhouse à 16 heures. Elles engendreront des perturbations dans la circulation des bus ou tramways, et probablement quelques légères perturbations dans les RER et Transiliens en Île-de-France, gérés par la SNCF.

Grève SNCF : quelles perturbations ce jeudi 10 novembre 2022 ?

Pour le moment, aucune perturbation des trains de la SNCF n'a été annoncée pour la journée de mobilisation du jeudi 10 novembre 2022, bien que le site Cestlagreve annonce déjà que le secteur des transports à la SNCF devrait être concerné, occasionnant des perturbations de trafic. Un appel à la grève a été clairement déposé par les syndicats de la RATP pour cette deuxième journée de grève interprofessionnelle du 10 novembre, avec de grosses perturbations déjà annoncées :

Comment savoir si mon train est annulé ?