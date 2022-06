Grève SNCF & RATP : trafic des Transilien et RER, perturbations du 24 juin

GREVE SNCF. En raison d'un appel à la grève des conducteurs ce vendredi 24 juin 2022, les RER A, RER C et RER D ainsi que la moitié des Transilien sont fortement perturbés. Consultez les prévisions du trafic.

[Mis à jour le 24 juin 2022 à 06h02] Ce vendredi 24 juin, un appel à la grève à l'initiative des syndicats de la SNCF et de la RATP vient perturber le trafic des lignes A, C et D du RER et des lignes H, J, L et R du Transilien en Île-de-France, jour de la finale du Top 14 de rugby dont la rencontre est prévue à 20h45 au Stade de France.

Les quatre lignes H, J, L et R du Transilien rencontrent de fortes perturbations avec un train sur trois en moyenne en circulation, d'après la direction de la SNCF. Sur les RER A, la ligne est à moitié épargnée, autrement il faudra prévoir 3 trains sur 4 aux heures de pointe, 1 train par heure aux heures creuses sur la branche Cergy et seulement 1 train sur 3 sur la branche Poissy. Sur le RER C, prévoir 2 trains sur 3 et sur le RER D, la moitié des trains circuleront aux heures de pointe et 1 train sur 3 aux heures creuses. Sur certaines branches (lignes H du Transilien et RER A), des bus de remplacement se substitueront aux trains.

Heureuse nouvelle, d'après le site Transilien, le RER B, qui dessert le Stade de France, n'est finalement que très peu perturbé et l'interconnexion est maintenue à la Gare du Nord. De plus, la RATP a renforcé les lignes 12 et 13 du métro aux heures de pointe, autre solution pour se rendre au Stade de France.

#FinaleTOP14

La LNR a pris connaissance dun préavis de grève déposé par plusieurs syndicats de la SNCF et RATP pour ce vendredi 24 juin. Au cours de nombreux échanges avec la SNCF et la RATP, la LNR a été rassurée sur la capacité à assurer les liaisons avec le @StadeFrance (1/2) pic.twitter.com/keCL5MwOKH — TOP 14 Rugby (@top14rugby) June 23, 2022

La circulation sera normale sur les métros, bus, tramways, grandes lignes des TGV et les lignes régionales des TER. Pour le Transilien et les RER, la SNCF invite les voyageurs à "reporter dans la mesure du possible leur trajet et à privilégier le télétravail". Consultez toutes les perturbations ligne par ligne ci-dessous ou à l'aide de notre sommaire ci-contre.