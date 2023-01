"Grève SNCF : un mouvement illimité dès ce jeudi 19 janvier ?"

GREVE SNCF. La grève du 19 janvier 2023 à la SNCF s'annonce massive et pourrait bien paralyser les rails pendant une journée entière, voire plus si les syndicats de cheminots décidaient de prolonger le mouvement contre la réforme des retraites

[Mis à jour le 16 janvier 2023 à 10h54] Les syndicats CGT-Cheminots, Unsa-Ferroviaire, SUD-Rail et CFDT Cheminots ont appelé, via un communiqué de presse unitaire publié au lendemain de la présentation de la réforme des retraites, à une journée de grève "puissante" partout en France ce jeudi 19 janvier 2023, condamnant ce projet de loi "complètement injuste" face auquel ils se déclarent en "opposition totale".

Le préavis de grève déposé par l'intersyndicale court du mercredi 18 janvier 2023 à 19 heures au vendredi 20 janvier 2023 à 8 heures. Les perturbations prévues pour les TGV, TER et Intercités seront communiquées entre 24 et 48 heures à l'avance. L'intersyndicale de la SNCF voit en cette journée du jeudi 19 janvier une "première journée de grèves et de manifestations interprofessionnelles" contre la réforme des retraites. D'autres journées de grèves pourraient donc intervenir après jeudi prochain...

A l'instar de nombreux autres secteurs, celui des transports est en ordre de bataille face à la réforme des retraites présentée, mardi 10 janvier 2023, par le gouvernement d'Elisabeth Borne.

Les perturbations liées à la mobilisation du jeudi 19 janvier 2023 n'ont pas encore été annoncées. Elles le seront entre 24 et 48 heures à l'avance, et seront bien entendu relayées sur cette page. Mais, comme l'a indiqué à TF1 Info le secrétaire général adjoint de la CFDT-Cheminots, Sébastien Mariani, l'objectif est "bien sûr" celui d'"un zéro transport" pour jeudi prochain. Plus que la SNCF, c'est l'ensemble du secteur des transports qui devrait connaître une journée noire. D'autres syndicats ont en effet appelé à la mobilisation. C'est le cas notamment des syndicats de la RATP, de FO-Transports et logistique, des chauffeurs de car ou encore des transporteurs de fonds.

Les voyageurs des TGV et Intercités annulés en cas de grève reçoivent l'information via un e-mail ou un SMS. En revanche, les usagers des TER sans correspondance ne reçoivent pas de SMS. Il convient de vérifier l'information en renseignant son numéro de train et la date de départ sur le site de la SNCF. Rappelons qu'en période de grève, toute personne souhaitant annuler son voyage peut le faire au guichet sans aucun frais, quel que soit le tarif du billet.

La journée du 19 janvier sera déterminante pour décider de la suite à donner au mouvement au sein de la SNCF. "Nous nous déterminerons en fonction de l'ampleur de la mobilisation", a ainsi déclaré Didier Mathis, secrétaire général de l'Unsa-Ferroviaire, selon des propos rapportés par BFMTV. Les syndicalistes semblent en tout cas prêts à se mobiliser sur de longues durées. "Je suis prêt à faire 60 jours de grève pour mettre à bas cette réforme injuste", a ainsi déclaré Matthieu Bolle-Reddat, secrétaire général de la CGT Cheminots de Versailles, sur le plateau de la chaîne d'information en continu.