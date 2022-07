Grève SNCF : les prévisions de trafic des Transilien ce vendredi 8 juillet

GREVE SNCF. Ce vendredi 8 juillet, le mouvement social local ne s'arrête pas sur les lignes H, J, L et P du Transilien. Consultez les prévisions des perturbations.

[Mis à jour le 7 juillet 2022 à 19h27] Au surlendemain de la grande grève nationale, et alors que les vacances scolaires d'été ont à peine commencé, certaines lignes du Transilien restent encore perturbées ce vendredi 8 juillet.

Ce sont toujours les mêmes quatre lignes H, J, L et P pour dénoncer le manque d'effectifs et les changements des plannings impromptus en raison de travaux sur ces lignes. Consultez les prévisions du trafic à l'aide de notre sommaire ci-contre ou juste en-dessous.

Ce vendredi 8 juillet, une grève locale perdure sur les lignes H, J, L et P du Transilien. Les lignes K, R, N et U assurent un trafic normal. Pour le réseau Transilien, il existe une plateforme dédiée pour suivre les prochaines perturbations de trafic ou vous pouvez appeler le 0 805 90 36 35. Voici le détail du trafic par lignes :

Pour le TER, rendez-vous sur ter.sncf.com. Pour le RER, vous pouvez suivre les comptes Twitter @RERB, @RERA ou cette page dédiée au RER C. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez www.sncf.com/fr/prevision-trafic. Pour le réseau transilien, il suffit de se rendre sur la plateforme dédiée (http://www.transilien.com/ ou http://www.abcdtrains.com/) pour vérifier si son trajet est assuré par la SNCF. Sur mobile, il est aussi très pratique de se rendre sur le compte Twitter @SNCF_infopresse, et @SNCF. Les usagers de la SNCF peuvent rapidement vérifier l'état du trafic et savoir si un train en particulier a été supprimé ou s'il part avec du retard. Pour les informations concernant les TGV, le numéro de téléphone mis à disposition est le 0 805 90 36 35. Pour les informations portant sur les Transilien, il faut appeler le 0 805 90 36 35. Pour connaître l'état du trafic RATP, consultez cette page. Rappelons qu'en période de grève, toute personne souhaitant annuler son voyage peut le faire au guichet sans aucun frais, quel que soit le tarif du billet.