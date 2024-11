La pleine Lune du Castor va booster les amours de tous ces signes, les astrologues sont formels

La prochaine pleine Lune du vendredi 15 novembre pourrait transformer la vie sentimentale de nombreux signes du zodiaque. Découvrez ce qui vous attend au cours de cet évènement astronomique imminent.

En cette deuxième semaine du mois de novembre, c'est la pleine Lune du Castor qui viendra illuminer nos nuits et éclairer nos questionnements de vie. Du moins pour tous ceux qui croient à l'astrologie... Pour les adeptes, cette fois encore, l'amour se placera au premier plan des énergies procurées par cet évènement astrologique. Que vous soyez célibataire ou en couple, vous pourriez être concerné par cette pleine lune qui se déroulera le vendredi 15 novembre 2024 à 22h28 selon l'IMCCE (Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides).

Le Taureau sera sans conteste le signe le plus touché par les énergies lunaires selon les astrologues. Au programme : grandes décisions, changements de vie ou encore choix de cœur. "Toute votre belle sensibilité vous aide à faire des choix sentimentaux importants avec un déménagement, partage de clés ou mariage" rapporte l'astrologue du magazine Femme Actuelle, Isabelle Elvira. En somme, la vie vous semble plus belle à deux en ce mois de novembre : prenez les décisions qui s'imposent, vous ne le regretterez pas ! L'amour frappera d'autres signes comme le Capricorne pour qui la pleine Lune se révèlera décisive puisqu'une rencontre se profile à l'horizon. Loisirs, vie sociale, toutes les occasions sont propices. Ouvrez votre cœur et laissez parler vos envies. Du côté de la Vierge, un moment privilégié vous attend. C'est le moment de lâcher prise et de profiter de l'instant !

La pleine lune du 15 novembre, surnommée "Lune du Castor", sera placée sous le signe de l'amour © jakkapan - stock.adobe.com

Pour d'autres signes, les énergies de la pleine Lune s'exprimeront dans d'autres sphères comme les finances pour le Bélier. L'astrologue du magazine Marie France, Natasha Merani conseille : "Faites preuve de parcimonie et analysez ce que vous pourriez faire pour améliorer votre capital". La patience est donc de mise, avec une récompense à la clé ! Autre son de cloche du côté du Lion pour qui la pleine Lune pourrait mettre en lumière des tensions qui trahissent un grand malaise dans vos rapports sociaux. Faites le point sur ces relations qui ont peut-être suffisamment duré...

Alors que la nature sombre doucement dans la torpeur des mois d'hiver, c'est le moment aussi pour nous de prendre soin de notre environnement. Pour les autres signes du zodiaque : les Gémeaux, le Cancer, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le Verseau et les Poissons, la pleine Lune sera donc l'occasion de se préparer un cadre confortable et serein pour traverser cette période. L'enjeu pour tous ces signes ? Trouver l'harmonie entre nos valeurs et nos modes de vie. Rapprochez vous des gens qui partagent votre vision du monde pour gagner en sérénité et en épanouissement.