SNCF : la limite des 100 km levée, les réservations ouvertes pour l'été

SNCF - Pour le 2 juin, le Premier ministre Edouard Philippe a levé l'interdiction de déplacement au-delà des 100 kilomètres. Et ça tombe bien, la SNCF a déjà ouvert les réservations de billets de train pour cet été en France. Quel trafic est actuellement assuré sur les TGV, TER, Intercités et les Transilien et RER de la région parisienne ?

[Mis à jour le 28 mai 2020 à 18h47] A compter du 2 juin 2020, il n'y aura plus d'interdiction de déplacement à moins de 100 kilomètres de chez soi, selon les propos d'Edouard Philippe en conférence de presse ce jeudi 28 mai. A l'heure du déconfinement, le trafic reprend progressivement sur les trains de la SNCF, avec 80 % du trafic des trains du quotidien assuré (Transilien, RER) et 1 train longue distance sur deux (TGV, TER, Intercités, Ouigo) en circulation. Le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari a assuré que les trains de la SNCF fonctionneront à 100% en date du 2 juin 2020.

Pour les Français désireux de partir en vacances en France cet été, il est possible de réserver son billet de train SNCF pour des trajets sur tout le territoire métropolitain cet été. Cette annonce fait suite à l'allocution du Premier ministre Edouard Philippe qui a affirmé, jeudi 14 mai, que "les Français pourront partir en vacances en France au mois de juillet et au mois d'août". Rappelons par ailleurs que les réservations de l'été peuvent être remboursables si l'évolution de l'épidémie du coronavirus ne rendrait pas possible le départ des Français.

Actuellement, la SNCF limite drastiquement les flux à bord de ses rames et veille à ce que les mesures sanitaires soient respectées. Pour emprunter un train longue distance, le voyageur doit être non seulement équipé d'un masque (obligatoire à partir de 11 ans), mais aussi d'un titre de transport valide et d'une attestation de l'employeur s'il s'agit d'emprunter le train entre 6h30 et 10h30 et entre 16h30 et 19h30 (ce qui est le cas également sur les trains du quotidien).

En Île de France, la SNCF propose actuellement seulement 50% du trafic de ses trains (TER, TGV, Intercités), mais avec une forte augmentation des trains sur les lignes les plus saturées d'Île de France comme les RER A et B assurés à 100%. La plupart des agents de la RATP et de la SNCF doivent faire face à la reprise à l'école de leurs enfants, ce qui engendre un fort taux d'absentéisme, à une hauteur de 40 %.

Dans le cadre des mesures de déconfinement décidées par les autorités et dans le strict respect des mesures de sécurité sanitaire, la circulation ferroviaire #Transilien reprend progressivement ce lundi 11 mai. pic.twitter.com/9LvvsZYLht — SNCF Transilien (@Actu_Transilien) May 10, 2020

Sur les longues distances, 1 train sur 2 est annoncé pour un retour progressif à la normale le 2 juin. Pour les trains du quotidien, le PDG de la SNCF a indiqué qu'il y a 1/2 en TER pour une montée en puissance de 75 à 100 % dans les prochains jours. Quant au Transilien, ils assurent désormais 8 trains sur 10 aux heures de pointe du matin et du soir.